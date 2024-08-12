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奧運閉幕／法國「游泳小王子」護送聖火！黃金航員從天而降好驚奇

▲2024巴黎奧運閉幕儀式地主法國的游泳選手馬爾尚（Léon Marchand），也擔任護衛奧運聖火的責任。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運閉幕儀式地主法國的游泳選手馬爾尚（Léon Marchand），也擔任護衛奧運聖火的責任。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運閉幕式於當地時間晚間9點(台灣時間凌晨3點鐘)於法蘭西體育場登場，閉幕儀式一口氣吸引7萬名觀眾觀賞，本次開幕式表演亮點不少，由22歲法國游泳金牌選手Leon Marchand擔任閉幕式火炬手，閉幕表演也充滿濃濃奧運與科幻元素，加上奧運五環，還有科幻小說的神秘「黃金航員」從天而降，饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）與德瑞博士（Dr. Dre）、「阿湯哥」湯姆克魯斯（Thomas Cruise）等人「連線」，正式交棒給洛杉磯奧運，現場彷彿大型嘻哈派對。巴黎奧運閉幕式與開幕式都由Thomas Jolly操刀，地點在可容納8萬人的法國國家體育場舉行。勇奪4面游泳金牌的法國「游泳小王子」Leon Marchand擔任保護使者，連閉幕的聖火熄滅，也是由他出馬吹熄。

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奧運閉幕同樣精彩　阿湯哥是最大亮點

有別於開幕儀式在塞納河畔上舉行，閉幕儀式比較低調但也保留過去傳統，大型煙火必備，還有不少橋段致敬奧運、回顧這三週帶來的美好時光。

首先由勇奪4面游泳金牌的法國「游泳小王子」Leon Marchand擔任保護使者，在奧運，他的人氣比美國NBA男籃巨星「詹皇」LeBron James還紅。

法蘭西體育場也上演大型燈光秀，開幕典禮上的「蒙面俠」也再次現身，科幻小說的神秘「黃金航員」從天而降，加上身穿白色服裝的勇士跟著跳舞，「奧運五環」升空，象徵五大洲團結一心。

此外，來自的法國復古電氣搖滾團Phoenix帶來精彩組曲，加上好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）在閉幕式驚喜亮相，從高空垂降而下，巴黎的法蘭西體育場外各國粉絲齊聚一堂，就像是一場熱鬧的嘉年華會。

饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）與德瑞博士（Dr. Dre）高唱嘻哈金曲，加州樂團嗆辣紅椒超狂演出，他們之前就多次被奧運邀請，可說是加州代表性的院團之一。

閉幕式還是要到最後尾聲，Leon Marchand擔任保護使者再度現身，跟中國桌球好手孫穎莎等優秀運動員相約下次奧運再見，並吹滅聖火，十分圓滿。

▲▼湯姆克魯斯以2028洛杉磯奧運大使身分，從16樓高度的體育場頂樓一躍而下，接著騎重機、高空跳傘，觀眾看得目瞪口呆。（圖／olympics IG）
▲▼湯姆克魯斯以2028洛杉磯奧運大使身分，從16樓高度的體育場頂樓一躍而下，接著騎重機、高空跳傘，觀眾看得目瞪口呆。（圖／olympics IG）
▲巴黎奧運閉幕式圓滿落幕，眾星雲集。下一屆奧運將在美國洛杉磯舉辦。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運閉幕式圓滿落幕，黃金航員現身，彷彿科幻小說。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運閉幕式圓滿落幕，眾星雲集。下一屆奧運將在美國洛杉磯舉辦。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運閉幕式於當地時間晚間9點(台灣時間凌晨3點鐘)於法蘭西體育場登場，下一屆奧運將在美國洛杉磯舉辦。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運閉幕式圓滿落幕，眾星雲集。下一屆奧運將在美國洛杉磯舉辦。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運閉幕式，「阿湯哥」湯姆克魯斯（Thomas Cruise）等人「連線」，正式交棒給洛杉磯奧運下一屆奧運將在美國洛杉磯舉辦。（圖／美聯社／達志影像）

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