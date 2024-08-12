奧運9大買一送一！三商巧福送麵、福勝亭送定食　豬排小籠包爽吃

4大超商開工咖啡優惠！7-11「門市、寄杯」買2送2　星巴克買1送1

▲周一開工不憂鬱，7-11、全家便利商店等4大超商都推出奪金、感謝中華隊優惠，星巴克買一送一加碼限時1天。（圖／業者提供）
▲周一開工不憂鬱，7-11、全家便利商店等4大超商都推出奪金、感謝中華隊優惠，星巴克買一送一加碼限時1天。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

2024巴黎奧運落幕，謝謝中華隊為台灣帶來的感動，全台上班族熬夜追賽事也告一段落，開工日來杯「金牌咖啡」提神，7-11慶祝林郁婷拳擊拿金牌，今（12）日門市、線上APP寄杯都有咖啡買2送2；全家便利商店感謝中華隊，單品美式買2送2、單品拿鐵買2送1可寄杯；星巴克歡慶奪金，明（13）日限定一天買一送一，全台民眾同慶這個榮耀時刻，半價咖啡喝起來！

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🟡7-ELEVEN
📍APP｜8月12日
◾濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
📍門市｜8月12日
◾厚乳拿鐵買2送2，5折（原價60元、特價30元）

▲7-11發動林郁婷奪牌優惠。（圖／業者提供）
▲7-11發動林郁婷奪牌優惠。（圖／業者提供）
📍門市｜8月9日至8月14日
◾厚乳拿鐵2杯100元，7.7折（原價65元、特價50元）
◾中杯精品美式2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾四季春青茶4杯100元，7.1折（原價35元、特價25元）

▲7-11自8月9日至8月14日推出中元檔期活動。（圖／業者提供、記者整理）
▲7-11門市至8月14日有中元節咖啡優惠。（圖／業者提供、記者整理）
📍APP｜8月9日至8月16日
◾大杯卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾厚乳拿鐵13杯520元 ，6.2折（原價65元、特價40元）
◾濃萃拿鐵13杯520元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵／焦糖瑪奇朵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾精品拿鐵／精品美式7杯520元，6.8折（原價110元、特價74元）
◾冰淇淋紅茶13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）

▲7-11七夕情人節線上寄杯優惠至8月16日。（圖／業者提供）
▲7-11七夕情人節線上寄杯優惠至8月16日。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
📍APP｜限8月12日10:00開賣
◾大杯單品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）

▲全家感謝中華隊，祭出一日限定寄杯優惠。（圖／業者提供）
▲全家感謝中華隊，祭出一日限定寄杯優惠。（圖／業者提供）
📍門市｜即日起至8月20日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）

📍門市｜8月7日至8月21日
單品咖啡同品項第2杯8元，以下舉例換算：
◾大杯單品美式第2杯8元，5.4折（原價100元、特價54元）
◾大杯單品拿鐵第2杯8元，5.4折（原價110元、特價59元）

▲全家父親節單品咖啡同品項第二杯8元。（圖／全家提供）
▲全家門市有單品咖啡同品項第二杯8元活動。（圖／業者提供）
🟡星巴克
原先今明兩天（8月12日、13日）舉辦「咖啡同好日」，買2杯大杯以上第2杯半價優惠，相當於7.5折。歡慶奪金再加碼，8月13日周二當天限定，上午11時至晚間8時到全台星巴克門市，買兩杯特大杯享買一送一，優惠品項不包含星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克歡慶奪金再加碼，8月13日指定時段特大杯買一送一。（圖／業者提供）
▲星巴克歡慶奪金再加碼，8月13日指定時段特大杯買一送一。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
📍門市｜8月12日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲萊爾富發動奪牌優惠。（圖／業者提供）
▲萊爾富發動奪牌優惠。（圖／業者提供）
🟡OKmart
📍門市｜即日起至8月14日
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲OKCAFE與OOHA首度聯名，推出「OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡」。（圖／業者提供）
▲OKCAFE與OOHA首度聯名，推出「OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡」。（圖／業者提供）
🟡美廉社
📍門市｜8月12日至8月14日
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）

▲美廉社8月12日至14日大杯濃萃拿鐵買一送一、金牌台灣啤酒6入169元。（圖／業者提供）
▲美廉社8月12日至14日大杯濃萃拿鐵買一送一、金牌台灣啤酒6入169元。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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