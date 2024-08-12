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劉德華遭臨演「痛打巴掌」臉頰整個腫起來　下戲後1暖舉被讚爆

▲劉德華拍電影《失孤》時，遭婦女臨演打巴掌，打到臉頰整個腫起來，他下戲後反而先安慰對方才冰敷，暖舉被讚賞。（圖／《失孤》劇照）
▲劉德華拍電影《失孤》時，遭婦女臨演打巴掌，打到臉頰整個腫起來，他下戲後反而先安慰對方才冰敷，暖舉被讚賞。（圖／《失孤》劇照）

記者黃雅琪／綜合報導

今年62歲的「華仔」劉德華出道40多年，敬業態度大家有目共睹，他9年前在拍攝電影《失孤》時，因劇情所需要被一名婦女臨演打耳光，但對方因為太緊張NG了好幾次，打到劉德華臉頰都紅腫了才拍好；貼心的是，下戲後第一時間，劉德華先是安慰臨演，接著才冰敷臉頰，令人備感窩心。

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中國大陸女編劇兼作家彭三源，編導的2015年溫情劇情片《失孤》，改編自真人真事，劉德華飾演一名堅持尋子多年的中國大陸農民「雷澤寬」，井柏然則演出尋找父母的年輕人「曾帥、毛雪松」。劉德華精湛演技，獲得第35屆香港電影金像獎最佳男主角提名。

▲劉德華主演2015年電影《失孤》，飾演堅持尋子多年的農民。（圖／《失孤》劇照）
▲劉德華主演2015年電影《失孤》，飾演堅持尋子多年的農民。（圖／《失孤》劇照）
回憶起拍攝《失孤》的過程，劉德華在拍攝一場挨巴掌戲時，劇情設定一名飾演婦女的臨演要痛打他耳光，想不到劉德華的巨星氣場實在太強大，臨演多次手軟難以下手，他見狀還安慰對方放鬆點、用力打就是了！就這樣反覆拍了無數次，打到劉德華臉頰紅腫才終於拍好。

下戲後才是見證暖心的一刻，劉德華雖然臉頰被婦人臨演打到通紅，但他第一時間是上前安慰對方，要婦人別想太多、不用擔心；接著，劉德華才接過工作人員準備的冰塊，替自己紅腫的臉頰冰敷。然而這一幕溫暖人心的舉動，工作人員也全看在眼裡，成為圈內一段佳話。

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