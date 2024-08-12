中國奧運獎牌差點贏美國！2項目全球沒對手　五金行倒閉又營業了

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中國在這次奧運當中，在跳水項目完成了「8面金牌」的創舉，這是他們史上首次「壟斷跳水項目」的一屆奧運，過去在2004年雅典奧運開始至2020年東京奧運，中國都獲得跳水金牌6至7面，總是會丟失掉一兩個項目，但這一屆不論是男子、女子、雙人跳水、3米跳板或是10米跳台，中國隊全部將金牌拿在自己手裡，更有些項目金包銀、金包銅。
而回顧過去奧運跳水，中國隊在里約奧運以及東京奧運都被英國隊阻止了全制霸，這次巴黎奧運在隊友前七個項目橫掃奪金後，壓軸登場的男子10米跳台決賽，中國隊由曹緣登場，但當時來自日本的玉井陸斗和曹緣前三跳不分上下，差距非常小，可惜玉井陸斗第四跳失誤，曹緣憑藉過人實力穩定發揮，最終以547.50分收下金牌，而玉井陸斗則以507.65分拿下銀牌，但也因此一跳成名，年僅17歲的他，未來被視為是中國跳水的最大威脅。
🟡2024巴黎奧運跳水項目中國隊金牌選手
📍女子3米跳板跳水：陳藝文
📍男子3米跳板跳水：謝思埸
📍女子10米跳台跳水：全紅嬋
📍男子10米跳台跳水：曹緣
📍女子雙人3米跳板跳水：昌雅妮、陳藝文
📍男子雙人3米跳板跳水：王宗源、龍道一
📍女子雙人10米跳台跳水：陳芋汐、全紅嬋
📍男子雙人10米跳台跳水：練俊傑、楊昊
中國奧運「桌球五金行」倒閉又營業了！王楚欽爆冷出局最可惜
一直以來中國在奧運桌球項目都是全球制霸的情況，在過去幾屆奧運當中，不管是女子單打、男子單打、團體賽都是由中國隊包辦，甚至常常出現金牌戰是國內互打的情況，然而在2020東京奧運時，新增混雙桌球項目，中國遭日本水谷隼及伊藤美誠組合擊落，是繼1996年亞特蘭大奧運唯一不能「制霸桌球」的一屆。
然而今年巴黎奧運，中國「桌球五金行」又再度重新營業，在女子單打、男子單打、混合雙打、男子團體、女子團體全部摘金，再次向世界證明中國桌球的硬實力。不過值得一提的是，雖然男子單打金牌也是由中國名將樊振東奪下，不過同樣有出賽的桌球單打世界第一的王楚欽，在32強對上瑞典好手摩賈德，最終以2：4大爆冷門提前出局，讓不少人認為相當可惜。
🟡2024巴黎奧運桌球項目中國隊金牌選手
📍男子單打：樊振東
📍女子單打：陳夢
📍混合雙打：孫穎莎/王楚欽
📍男子團體：王楚欽/樊振東/馬龍
📍女子團體：孫穎莎/陳夢/王曼昱
只能說，中國的桌球以及跳水基本上已經到達「沒對手」的境界，前輩憑藉經驗以及技巧一代傳給一代，讓中國的戰力持續發揚光大，也確實也是中國體壇相當厲害的地方，未來是否有國家能夠打破這樣制霸的現象，就讓我們在下屆洛杉磯奧運見真章。
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