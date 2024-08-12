熊熊遭詐騙百萬！怒揭前經紀人、助理惡行「被抓包還死不承認」
近年來詐騙事件層出不窮，女星熊熊日前就上節目分享，自己也有遭經紀人、助理詐騙百萬的經驗。熊熊表示因為工作關係，她很信任經紀人和助理，覺得大家就像好姐妹一樣，但後來這兩人都分別利用不同的事件欺騙她，讓熊熊得知真相也相當心碎，氣憤的說：「她們兩個加起來就詐騙我百萬！我整個傻眼！」
記者藍詩孟／綜合報導
熊熊在節目《哈囉 你有事嗎？》分享自身遭詐騙經歷，她說自己本來有一個感情不錯的經紀人，前半年相處都非常愉快，但後半年經紀人開始要跟她收一些廠商給的費用，並謊稱這些錢不是熊熊的酬勞，是她幫廠商做事的錢；熊熊也不疑有他，經常把收到的薪水分幾萬塊給經紀人。直到某次，經紀人一開口就要了8萬元，讓熊熊覺得不對勁，一問廠商才知道原來自己被騙了：「那個錢就是我的錢，根本不是她（經紀人）幫廠商做事的錢！」
遭經紀人、助理接連詐騙 熊熊慘賠百萬元
熊熊說她當下還找經紀人對質，但經紀人死不承認有A錢，還說只是兩人「立場不同」，嘴硬到底讓熊熊氣炸。也因為在抓包經紀人詐騙這件事上，助理有功勞，因此熊熊轉而信任助理，沒想到也被助理詐騙。
熊熊表示她一個月給助理5.5萬元的薪水還可月休10幾天，助理卻說自己入不敷出，想要兼差做韓國代購，希望熊熊可以投資她30多萬元，賺到的錢再跟熊熊五五分帳。善良的熊熊就真的拿出帳戶和助理一起做代購生意，但她說自己都沒看見助理進貨，也不知道到底有沒有賺到錢，最後等她發現事有蹊蹺時，才知道助理早把她的30萬元賠光。
熊熊說當時助理不僅沒把她的錢拿去做生意，還跟朋友用她的帳戶吃喝玩樂，害熊熊虧損50幾萬，讓她得知真相後超級傻眼，氣憤地說「她們兩個（助理、經紀人）加起來就詐騙我百萬！」