湯姆克魯斯拍床戲「觸摸女星敏感部位」！遭狠踹鼻子差點骨折
今（12）日適逢巴黎奧運閉幕式，「阿湯哥」湯姆克魯斯擔任閉幕表演嘉賓，從16樓高垂降、跳傘特技演出，讓現場和螢幕前的觀眾們都興奮不已，也提前預告將與大家相約4年後在洛杉磯奧運相見。不過特技演出精湛的他，卻也曾躲不過女主角的玉腿飛踢，今年62歲的美國女演員吉娜格申，曾演過《魔鬼紅星》、《美國舞孃》、《變臉》等電影；近日，她上節目分享拍攝1988年電影《雞尾酒》往事，提到同齡的「阿湯哥」當時躲在被子中碰觸她腰部，她抬起腳想給對方一些反應，卻意外將膝蓋硬生生撞向阿湯哥鼻子，險些骨折。
記者黃雅琪／綜合報導
吉娜格申近日在深夜脫口秀節目《Watch What Happens Live with Andy Cohen》回憶起，演出1988年電影《雞尾酒》的趣事，她提到與湯姆克魯斯的一場愛情戲，拍攝前她先告知對方自己很怕癢：「有一次，他開始躲在被子裡，我告訴他我很怕癢！千萬不要騷我癢！」結果開拍後阿湯哥抓住她的腰部，吉娜格申心想他可能需要一個反應，沒想到伸出腳時膝蓋卻直接正中他的鼻子、差點骨折。
吉娜格申回想起這段往事還是很震驚，她說當時心想：「天哪！我剛剛打斷了湯姆克魯斯的鼻子！」接著立刻向阿湯哥道歉，他雖然被打中鼻子，不僅當下沒有大動肝火，還反過來安慰對方：「不，妳已經告訴我了，這是我的錯。」紳士且貼心的舉動，令吉娜格申直呼：「他對我很保護，他很棒！」
羅傑唐納森執導1988年浪漫喜劇片《雞尾酒》，由湯姆克魯斯、布萊恩布朗、伊莉莎白蘇主演。湯姆克魯斯扮演一名年輕自信且雄心勃勃的調酒師「布萊恩弗拉納根」，在經驗豐富的職業選手（布萊恩布朗飾）的幫助下，成為曼哈頓上東區的調酒師。但是，當他移居牙買加並遇到一位獨立藝術家（伊麗莎白蘇飾）時，他們之間的愛情，給以自我為中心的調酒師，帶來了嶄新的視角。