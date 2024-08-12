《我的婆婆2》收官！鍾欣凌感性落淚 被問第3季製作人曖昧回應了
家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季迎來最終回，10日聚集了製作人陳慧玲、導演鄧安寧、鍾欣凌、Darren邱凱偉、王少偉、蘇晏霈、丁也恬、林筳諭（勇兔）一起開直播歡慶完美收官，更設計拍攝短影音橋段為8月壽星鍾欣凌和勇兔林筳諭慶生，場面相當歡樂，問起第3季，陳慧玲賣關子說：「讓我們好好想一想。」鍾欣凌也在現場感性落淚。
記者李欣容／台北報導
第三季埋伏筆 鍾欣凌感性落淚
《我的婆婆2》30集全數播畢，結局相當溫馨感人，雖然由丁也恬飾演的一婆逃不過離世的命運，但她在眾人的祝福之下安然入睡，非常安詳。而她也在地府看到了被改變命運的蘇家生死簿，鍾欣凌的4個孩子漸漸步入正軌，自己的心態也開始越來越正向。
觀眾非常在意的「鷗貴CP」是否有好的結果，劇情最後也埋了伏筆，因此在直播時觀眾問及是否會有第3季，製作人陳慧玲笑說：「讓我們一起好好想一想。」直播時適逢七夕情人節，製作人陳慧玲特別為演員和工作人員準備玫瑰花，丁也恬也準備了巧克力，直播過程鍾欣凌相當感性地落淚，表示對於能夠與這麼好的團隊一起創作：「我覺得真的是何德何能，有這麼好的運氣碰到這樣的劇本、角色，這麼多像家人的演員和工作團隊，現在這麼快要結束了，很捨不得。」
製作人陳慧玲則表示要感謝幕前幕後的工作人員：「謝謝觀眾的支持，也特別感謝辛苦的編劇溫怡惠。」導演鄧安寧認為：「在這麼大的宇宙中能相遇非常不容易，很感謝支持我們的觀眾，我們一定會再以不同的方式跟大家見面。」