王少偉女裝穿上癮「真的很適合」 蘇晏霈吃味：差點搶走我男友
家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季迎來最終回，製作人陳慧玲、導演鄧安寧以及演員群鍾欣凌、Darren邱凱偉、王少偉、蘇晏霈、丁也恬、林筳諭一起開直播歡慶完美收官，談及王少偉在劇中的女裝扮相，受到眾人讚賞，蘇晏霈也笑說，「美到差點搶走我男朋友！」
記者李欣容／台北報導
王少偉穿女裝太漂亮 蘇晏霈男友差點被搶走
談及扮女裝王少偉獲眾人讚賞，還有人說他簡直是要和啦啦隊女神比美，王少偉也自豪：「說真的，是很好看很適合，而且女警是導演神來一筆，臨時踩扁寶特瓶塞進我的衣服裡，讓我瞬間就有感覺，真的是扮上癮。」
鍾欣凌笑說意外開啟王少偉新的戲路，蘇晏霈則搞笑表示：「對啊！他美到差點搶走我男朋友。」事實上蘇晏霈飾演的秉愛在結局是與李齊飾演的偉倫過著幸福的日子，而李齊還為珍賀齋修好了破碎的匾額，修理時還不忘秀出好身材，肌肉線條展露無遺，讓鍾欣凌和蘇晏霈望著他的好身材發呆。Darren邱凱偉飾演的大哥秉忠更擺脫「中年軟男」稱號，出版了插畫書，成出名插畫家，讓觀眾敲碗出版Darren本人的插畫書。
勇兔混血女兒長大了！和楊銘威有幸福結局
《我的婆婆2》結局有個全新面孔現身，竟是勇兔林筳諭飾演的大美的女兒安祖長大了，成為一個亭亭玉立的大女孩回到珍賀齋並喊鍾欣凌「阿嬤」，而她也是為全劇獻聲的旁白，由混血女星雷艾美飾演，她深邃的五官、捲翹的頭髮，但以流利的中文、閩南語和劇中的阿伯王少偉飾演的秉孝對話，完全融入了蘇家的生活，也象徵著大美和秉仁（楊銘威 飾）的幸福生活。