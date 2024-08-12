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三大政黨最新財報出爐！民進黨短絀2億多　這政黨竟賸餘2千多萬

▲國民黨財報收支相抵後仍短絀9617萬多元。( 圖 / 資料照片 )
▲國民黨財報收支相抵後仍短絀9617萬多元。( 圖 / 資料照片 )

記者林怡昕／台北報導



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內政部今（12）日於「政黨資訊網」公開各政黨申報112年度財務書表，應申報之78個政黨，計有75個政黨完成申報。其中，以國民黨收入10億9852萬餘元最多，其次是民進黨5億867萬餘元，民眾黨1億8275萬餘元，不過，國民黨財產受黨產會處分等損失，收支相抵後仍短絀9617萬多元，民進黨短絀2億1056萬多元，民眾黨則有賸餘2427萬多元。

根據公開的申報資料，國民黨112年收入為10億9852萬3904元，其中5億6839萬9317元受黨產會限制處分，實質可運用收入為5億3012萬餘元。本期支出為11億9469萬7444元，扣除被黨產會限制的股利收益，以及法院強制拍賣處分被逕移轉產權的其他損失6億7017萬餘元，實質支出5億2452萬元，收支相抵後帳面短絀9617萬3540元，若扣除黨產會處分實質短絀為560萬0678元。

民進黨方面，去年收入5億867萬1475元，支出7億1923萬7089元，短絀2億1056萬5614元；民眾黨方面，收入1億8275萬7296元，支出1億5848萬4175元，尚賸餘2427萬3121元。

內政部也說，另有「尊嚴黨」、「復康聯盟黨」2個政黨未申報，「中正黨」1個政黨經限期補正仍未補正，將提報政黨審議會審議裁罰事宜。

內政部表示，政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，委託會計師查核簽證上一年度財產及財務狀況決算書表，報送內政部彙整公開。政黨未申報或申報不符規定，應於一定期限內申報補正，有屆期未申報、未補正或補正後仍不符規定的情形，將註記、刊登政府公報或新聞紙，並公開於電腦網路。

內政部進一步說明，針對未申報的政黨，依法可處新臺幣100萬元以上500萬元以下罰鍰；經限期補正而未補正的政黨，則處20萬元以上100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

內政部指出，各政黨申報完成的財務書表內容，均已公開於「政黨資訊網」，歡迎民眾上網瀏覽查閱。






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