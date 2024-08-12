霹靂布袋戲迷快看！暌違24年《聖石傳說》數位修復版登場
驚動武林，轟動萬教！霹靂布袋戲影迷期待24年之久的《聖石傳說》數位修復版，昨（11）日在桃園電影節搶先舉行世界首映特別放映，現場更同步推出《聖石傳說》與台日合製電視布袋戲劇集《東離劍遊紀》聯合特展，包括素還真、葉小釵、笑傲紅塵等《聖石傳說》6尊重要戲偶，以及《東離劍遊紀》的巫謠與阿爾貝盧法「父子」壓陣，共計8尊戲偶會在這次特展中展出，其中阿爾貝盧法更是劇中「本尊偶」首度曝光！
記者黃雅琪／綜合報導
2024第11屆桃園電影節即將於8月16日盛大開幕，不過讓霹靂布袋戲影迷們期待了24年的重量經典《聖石傳說》數位修復版，提前在昨日登場為桃園電影節暖身，在中壢SBC星橋國際影城（大江購物中心）進行特映，吸引大批粉絲快手朝聖。
本屆桃園電影節不只有《聖石傳說》數位修復版進行世界首映，更是破天荒邀請到霹靂與日本合作的電視布袋戲知名劇集《東離劍遊紀》，睽違三年的全新第四季第一、二集，在8月18日登上中壢SBC星橋國際影城（大江購物中心）大銀幕獻出世界首映，並且與「聖石傳說」數位修復版連續放映。當天《東離劍遊紀》超人氣編劇虛淵玄老師，也將親自現身與粉絲們相見歡，早已風聞台灣粉絲熱情的虛淵玄老師，直呼：「好期待！」
中壢SBC星橋影城（大江購物中心）也將從即日起到8月18日之間，舉行《聖石傳說》與《東離劍遊紀》聯合戲偶特展，其中包含素還真、葉小釵、笑傲紅塵等《聖石傳說》6尊重要戲偶，以及《東離劍遊紀》男主角父子檔「浪巫謠」與「阿爾貝盧法」戲偶，後者更是世界唯一一尊「本尊偶」首度公開亮相。2024桃園電影節將於8月16日至8月29日盛大展開。