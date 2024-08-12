林郁婷國小「嬰兒肥」肉臉照遭校方曝光！全網笑翻喊：拳頭在路上

陳天仁爆劈腿閨密也不挺！邱偲琹發文暗批「不善良」　昔日情決裂

▲陳天仁（圖右）日前在節目上爆料前男友皇毅外貌普通，還被男方爸媽懷疑她來騙財產等，皇毅也發文開轟陳天仁。對此陳天仁昔日好友邱偲琹（圖左）在IG限時動態上發文，似乎暗指陳天仁在節目中亂說話。（圖／邱偲琹、陳天仁IG）
▲陳天仁（圖右）日前在節目上爆料前男友皇毅外貌普通，還被男方爸媽懷疑她來騙財產等，皇毅也發文開轟陳天仁。對此陳天仁昔日好友邱偲琹（圖左）在IG限時動態上發文，似乎暗指陳天仁在節目中亂說話。（圖／邱偲琹、陳天仁IG）

記者許芷芸李欣容／綜合報導

有「象迷娘」封號的藝人陳天仁去年4月與演員周孝安離婚，今年7月被爆出和饒舌歌手Spark皇毅交往，但不久便傳出劈腿疑雲。陳天仁日前在節目中爆料前男友很有錢、但外貌普通，男方家人懷疑她「貪圖家產」，因此反對2人交往等。對此，舊愛皇毅10日連發6篇文反批陳天仁，就連陳天仁昔日的好閨密邱偲琹也不挺了，在IG限時動態上發文，似乎暗指陳天仁「不善良」，《NOWnews今日新聞》記者今（12）日稍早詢問邱偲琹，她透過經紀人表示，「目前和陳天仁沒有特別聯絡。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
閨密邱偲琹也不挺？發文酸陳天仁「不善良」

陳天仁最近深陷劈腿疑雲，前男友皇毅還在Threads指控陳天仁的多項惡行。對此，昔日閨密邱偲琹低調表示，目前和陳天仁沒有特別聯絡，不過日前邱偲琹在限時動態中寫下：「善良是一種行為的表現，不是上節目想說什麼就什麼，以此為借鏡，希望大家都能保持真的善良。」似乎暗指陳天仁在節目中抹黑皇毅一事。

▲陳天仁（右）和邱偲琹（左）曾經交情很好，2人還一起到韓國遊玩。（圖／邱偲琹IG）
▲陳天仁（右）和邱偲琹（左）曾經交情很好，2人還一起到韓國遊玩。（圖／邱偲琹IG）
舊愛皇毅不忍了　揭陳天仁慣性說謊

陳天仁先前在節目《11點熱吵店》表示，前男友皇毅家裡滿有錢，與對方爸媽見面後，一開始兩老會傳訊息關心自己，不過得知她離過婚、還有1名女兒後就大暴走，質疑陳天仁貪圖自家財產，百般阻撓戀情，最終導致2人分手。

面對陳天仁的指控，皇毅10日在Threads上回擊：「公開對我與我的家人人身攻擊、抹黑造謠，我覺得我不能再安靜，我得澄清，捍衛我的名聲！長期對她的退讓，才會讓她到現在還繼續在檯面上當編劇，用她的社群製造虛假的形象繼續扮演受害者，利用不實的故事在別人的傷口上灑鹽，賺取流量以及通告費」，氣憤表示女方善於在社群媒體塑造形象，私下做人又是另一回事。

▲陳天仁（左圖）稱舊愛有錢、長相普通，皇毅不再隱忍，發長文揭發女方真面目。（圖／陳天仁、皇毅臉書）
▲陳天仁（圖左）稱舊愛皇毅（圖右）有錢、長相普通，還透露對方家長說自己貪圖家產，皇毅不再隱忍，10日發長文揭發女方真面目。（圖／陳天仁、皇毅臉書）

陳天仁慘被爆偷吃還造謠！舊愛怒揭真相　她昔節目片段曝1關鍵

陳天仁稱前男友「有錢長得普通」！皇毅不忍了　發文戳破她真面目

陳天仁爆「祕戀歌手劈腿2男」！經紀人證實道歉：絕無單方付出

陳天仁爆熱戀小6歲饒舌歌手皇毅！同遊美日被抓「IG照露餡洩愛」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生