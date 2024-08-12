陳天仁爆劈腿閨密也不挺！邱偲琹發文暗批「不善良」 昔日情決裂
有「象迷娘」封號的藝人陳天仁去年4月與演員周孝安離婚，今年7月被爆出和饒舌歌手Spark皇毅交往，但不久便傳出劈腿疑雲。陳天仁日前在節目中爆料前男友很有錢、但外貌普通，男方家人懷疑她「貪圖家產」，因此反對2人交往等。對此，舊愛皇毅10日連發6篇文反批陳天仁，就連陳天仁昔日的好閨密邱偲琹也不挺了，在IG限時動態上發文，似乎暗指陳天仁「不善良」，《NOWnews今日新聞》記者今（12）日稍早詢問邱偲琹，她透過經紀人表示，「目前和陳天仁沒有特別聯絡。」
記者許芷芸、李欣容／綜合報導
閨密邱偲琹也不挺？發文酸陳天仁「不善良」
陳天仁最近深陷劈腿疑雲，前男友皇毅還在Threads指控陳天仁的多項惡行。對此，昔日閨密邱偲琹低調表示，目前和陳天仁沒有特別聯絡，不過日前邱偲琹在限時動態中寫下：「善良是一種行為的表現，不是上節目想說什麼就什麼，以此為借鏡，希望大家都能保持真的善良。」似乎暗指陳天仁在節目中抹黑皇毅一事。
舊愛皇毅不忍了 揭陳天仁慣性說謊
陳天仁先前在節目《11點熱吵店》表示，前男友皇毅家裡滿有錢，與對方爸媽見面後，一開始兩老會傳訊息關心自己，不過得知她離過婚、還有1名女兒後就大暴走，質疑陳天仁貪圖自家財產，百般阻撓戀情，最終導致2人分手。
面對陳天仁的指控，皇毅10日在Threads上回擊：「公開對我與我的家人人身攻擊、抹黑造謠，我覺得我不能再安靜，我得澄清，捍衛我的名聲！長期對她的退讓，才會讓她到現在還繼續在檯面上當編劇，用她的社群製造虛假的形象繼續扮演受害者，利用不實的故事在別人的傷口上灑鹽，賺取流量以及通告費」，氣憤表示女方善於在社群媒體塑造形象，私下做人又是另一回事。