00939、00940廣告行銷踩紅線　金管會開罰統一投信、元大投信

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另外，官網及社群貼文「00940低價買、輕鬆存、每月領，快樂領息就是你」、「...讓你股息收益與資產增長兩者兼得..」等用語。公司與Youtuber網紅合作，該等網紅於影片內容記載之文字，如「投入本金200萬 每月領息14333元，這樣穩定的投報率，能放大退休金及被動收入」、「30歲時開始每月無腦存2張00940 60歲時累積到720張 每月領股息約51600元 P.S.指數殖利率為8.6%」，強調可固定獲取配息、增加個人退休金等語。
不僅如此，證期局表示，00940文宣以「快樂領息就是你」為標題，另訴求「月配息」，所用文字如「被動收入不是夢，每月為自己加薪」「月配息設計，滿足每月現金流需求、創造被動收入...」等用語，公司官網及社群貼文記載「息如雨 月配息收好連貫」。同時，元大投信與Youtuber網紅合作，影片標題為「瘋搶！ETF 00940，投入200萬，每月領息14000元」、「巴菲特也認可的選股邏輯，00940台灣價值高息，一萬就有一張月月配」、「ETF00940：十元存股就是你！與股神同行，無腦月存2張，退休月領5萬啦～」等用語。
此外，統一投信針對00939舉辦或與財經專家合作辦理說明會、公司官網或與網紅合作的影片，以及網路媒體等廣告文宣內容包括：「本金198萬、資本利得214萬、現金股息218萬，股息再投入224萬」、「每月一萬定期定額投資臺灣高息動能指數，本金198萬，長期投資翻4倍」、「16年就可以滾出854萬元，總資產放大1.3倍」、「月配息+平準金，打造自動化加薪機制」及「月底不吃土，打造源源不絕的現金流」等用語，依標的指數之報酬或殖利率，回測計算可獲得之配息或資本利得金額，並強調對投資總資產可產生放大效果或可擁有高息及成長，有使人誤信能保證本金之安全或保證獲利違規情事。
證期局表示，由於廣告行銷活動核有使人誤信能保證本金之安全或保證獲利的違規情事，核已違反投信事業管理規則款、金融服務業廣告活動辦法規定，依金融消費者保護法第30條之1第1項第1款規定，對元大投信處罰鍰60萬元。同時，因廣告行銷活動核有股票型ETF以月配息為廣告或銷售主要訴求，核已違反公會廣告行為規範及金融服務業廣告活動辦法，依金融消費者保護法第30條之1第1項第1款規定處罰鍰30萬元。
至於統一投信00939廣告文宣內容，經查有使人誤信能保證本金之安全或保證獲利之違規情事，核已違反投信事業管理規則第22條第1項第2款、金融服務業廣告活動辦法第5條第9款規定，依金融消費者保護法第30條之1第1項第1款規定，處罰鍰60萬元。