CoCo都可推出HPP青芭樂檸檬綠　最「鮮」原料讓你補充維他命C

CoCo都可推出芭樂飲品「HPP青芭樂檸檬綠」，最「鮮」原料，立馬補充維他命C! 飲品中珍珠芭樂的清甜完美融合茉莉綠茶及中和檸檬酸度，一種自帶清甜水果香味，清涼又解渴，清爽的香氣，微酸中帶有檸檬清香，清爽不膩口，非常適合炎炎夏日飲用。尤其是愛美的女生更需要來一杯，含有豐富的維他命C水果組合，讓你喝下的不是飲品而是人人稱羨的美容飲品啊！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 「HPP青芭樂檸檬綠」用喝的 讓你立馬補充芭樂維他命C「HPP青芭樂檸檬綠」使用南台灣鮮採珍珠芭樂透過HPP超高壓保鮮技術原汁原味鮮榨，呈現台灣珍珠芭樂帶有清爽香氣，大家都知道芭樂中的維他命C含量高於印象中的奇異果、柑橘系水果，CoCo使用HPP超高壓保鮮技術，保留芭樂原味及營養價值，絕對是珍珠芭樂鮮榨原汁、100% made in Taiwan，完美融合搭配茉莉綠茶，杯頂放上現切檸檬片增加酸度及香氣，再加入CoCo都可人氣加料「蜜香凍」增加咀嚼感，在春天喝上一杯給你滿杯維他命用力C起來，同步享受酸甜清新又有飽足感的風味！▲超高壓低溫滅菌技術，衛生又保留營養好滋味！（圖／品牌提供）商品資訊：全台CoCo都可門市販售 (部分門市不販售)HPP青芭樂檸檬綠 $75(L) ＊實際販售品項/金額以門市公告為主英仙座流星雨8/12大爆發！「時間、觀賞地點、方位、直播」一次看傳LINE習慣加2字！同事秒嗆「好老」 眾崩潰：真的只有老人在用快訊／半個台灣在下雨！北北桃17縣市「大雨特報」 一路下到晚上全台灣手搖飲店「陷1個月黑暗期」？全場揭真相笑噴：林郁婷效應