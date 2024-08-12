Batum告別法國男籃！連續兩屆奧運銀恨 　曾襲擊西班牙球員引爭議

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Batum首次參與奧運是2012年倫敦奧運，當年法國在8強不敵西班牙，無緣晉級4強，Batum在比賽中一次攻擊西班牙後衛Juan Carlos Navarro下體的動作，在當時引起球迷討論，賽後Batum在社交平台發文道歉，表示這次的行為讓觀眾對法國籃球以及當時效力的拓荒者留下不好的印象，而Batum這一行為，也成為奧運籃球的經典畫面。
Batum在2016年里約奧運繳出場均7分、2.8籃板的成績，但法國當年止步小組賽，2020東京奧運Batum再度入選法國男籃，在小組賽首戰助法國擊敗美國，並一路殺進金牌戰，但可惜在金牌戰不敵美國，但Batum還是幫助法國拿下東京奧運男籃銀牌。
連2屆奧運奪銀 有些遺憾但美好
在巴黎奧運法國再次碰上美國，最終法國依舊無緣金牌，身為奧運四朝元老，Batum選擇在巴黎奧運後告別法國男籃，「這是我計劃中的最後一場比賽，所以能在這樣的比賽、這樣的場合、和這樣的團隊一起結束這段旅程，對我來說非常特別。」
「在這樣激動的時刻，很難用言語形容我的感受，但我感到既開心又有點難過。這是我15年來每個夏天的犧牲，我經歷了很多瘋狂的時刻，經歷了很多起伏的回憶。為法國效力是一種榮譽，這段經歷非常美好，雖然以失敗結束難免有些遺憾，但在最後一場比賽中，我無法想像有比這更好的結局了。」
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