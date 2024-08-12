台灣英雄好棒！2300萬人口奪2金、7面獎牌　還大勝人口14.7億大國

快訊／賴清德明派3架F-16V伴飛接奧運好手　16日辦台灣英雄大遊行

▲拳后林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰奪下我國奧運拳擊歷史首面金牌，賴清德明派3架F-16V伴飛接奧運好手。（圖／美聯社／達志影像）
▲拳后林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰奪下我國奧運拳擊歷史首面金牌，賴清德明派3架F-16V伴飛接奧運好手。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024年巴黎奧運，中華代表團創下2金、5銅佳績，今（12）日總統府宣布，賴清德總統將於8月16日（週五）在總統府接見巴黎奧運代表團，並以「Our Heroes！Team Taiwan臺灣英雄 榮耀同行」為主題舉辦英雄派對，以及安排「臺灣英雄大遊行」，活動全程亦將進行直播。總統府表示巴黎奧運代表團最後一批返國選手，將於明（13）日清晨返抵國門，總統援上屆東京奧運之前例，飛航期間將由空軍派遣3架F-16V戰機伴飛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德宣布伴飛　迎接奧運英雄

巴黎奧運代表團最後一批返國選手，將於明（13）日清晨返抵國門，總統援上屆東京奧運之前例，飛航期間將由空軍派遣3架F-16V戰機伴飛。總統府表示，空軍將以安全考量優先的前提下，全力達成任務，並代表全體國人傳達對奧運代表團的感謝，以及對於體育活動的支持。總統府也提醒國人朋友，明天清晨若聽到戰機起降的聲音，請勿驚慌緊張，致敬台灣英雄的「榮耀之聲」將是明早大家的「Morning Call」。

巴黎奧運代表團將在8月16日下午1時至3時，結束總統府內活動後，登上「臺灣英雄大遊行」車隊，預計下午3時由總統府出發，途經重慶南路一段、襄陽路、館前路（英雄谷）、至忠孝西路及中山南路口結束。總統府邀請國人共襄盛舉，熱烈歡迎臺灣英雄光榮返國，給巴黎奧運代表團的臺灣英雄支持與鼓勵，展現「Team Taiwan」的精神。

「臺灣英雄大遊行」相關的活動細節與交通管制事項，仍持續緊鑼密鼓確認中，總統府感謝臺北市政府、中華奧林匹克委員會、中華文化總會、教育部、內政部、國防部、交通部、桃園機場公司等相關單位的協助，近日也將完整公布周邊規劃事宜。屆時，亦請用路人多加留意相關訊息，及配合現場辛苦員警的管制作業，如有不便之處，也請用路人多加海涵。

▲總統府舉辦「台灣英雄 凱旋派對」，迎接東奧選手。（圖/總統府提供）
▲總統府過去曾舉辦「台灣英雄 凱旋派對」，迎接奧運選手。（圖/總統府提供）
2017年世大運台灣英雄大遊行，就吸引不少國人前往迎接選手。（圖／NOWnews資料照）
2017年世大運台灣英雄大遊行，就吸引不少國人前往迎接選手。（圖／NOWnews資料照）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

巴黎奧運台灣2金5銅！國光獎金發出1億1900萬　體育署長有話要說

台灣好榜樣！外媒驚呆　解析為何日本1.2億人卻衝上奧運獎牌榜第3

我在巴黎奧運／台灣一點都不小！霸凌使我們更強　巴黎司機都讚嘆

台灣英雄好棒！2300萬人口奪2金、7面獎牌　還大勝人口14.7億大國

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生