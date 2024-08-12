小禎鄰居「吵到凌晨4點半」！管理員沒轍　她被迫取消行程開譙了

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「真的又氣又想睡」，小禎翻白眼說，生氣的部分是以前年輕時，自己就是在樓下吵鬧的其中一員，「怎麼現在我是在樓上投訴的一員？」最後表示：「七夕Pa個大頭，希望昨天晚上有去的全部立刻當父母，明年全部乖乖在家躺著！」
性格直爽深受觀眾喜愛 小禎轟佼佼：真心作噁
小禎個性直來直往、豪邁且不做作，前輩黃子佼4月被檢方在家中搜出7部未成年少女裸露影片，消息震驚社會，當時演藝圈陸續有明星表態切割、公開譴責，她以黑底白字發文寫下：「看著我16歲的女兒...我真心作噁！不可能吧！有人居然對未成年如此著迷？什麼點？我真的想懂你的心態...可是我真的不懂！怎麼會這麼噁心！」語氣相當不可置信、激動。
小禎表示，她沒有要逼黃子佼尋短，「畢竟這是將來你要面對上帝的！你必須接受法律制裁...必須的！」
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