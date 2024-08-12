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小禎鄰居「吵到凌晨4點半」！管理員沒轍　她被迫取消行程開譙了

▲小禎的鄰居開派對吵到凌晨4點半，她投訴沒有用，隔天取消原定的行程，暴氣開罵。（圖／NOWnews資料照）
▲小禎的鄰居開派對吵到凌晨4點半，她投訴沒有用，隔天取消原定的行程，暴氣開罵。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

39歲小禎（胡盈禎）2004年以模特兒入行，後來參演電視劇《犀利人妻》，並開始主持節目，才初嚐走紅滋味，也撕掉「胡瓜女兒」的標籤。小禎昨（11）日發文表示，七夕當晚被樓下鄰居吵到天亮都沒有睡覺，連投訴也無用，害她取消隔天行程，「七夕Pa（開趴）個大頭，希望昨天晚上有去的全部立刻當父母！」

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小禎在IG限時動態透露，住樓下的鄰居七夕晚上在家「蹦D」（開派對之意），她深夜11點45分上床就寢，睡到凌晨1點45分被吵醒，打電話請管理員處理，對方也沒轍，鄰居就這樣狂歡到4點30分，她躺到早上7點30分都沒辦法入睡，最後忍痛取消今天早上原定的兩個行程。

「真的又氣又想睡」，小禎翻白眼說，生氣的部分是以前年輕時，自己就是在樓下吵鬧的其中一員，「怎麼現在我是在樓上投訴的一員？」最後表示：「七夕Pa個大頭，希望昨天晚上有去的全部立刻當父母，明年全部乖乖在家躺著！」

▲小禎打趣「詛咒」她的鄰居明年都升格當父母，沒辦法開派對玩樂。（圖／小禎IG）
▲小禎「詛咒」她的鄰居明年都升格當父母，沒辦法開派對玩樂。（圖／胡小禎IG）
性格直爽深受觀眾喜愛　小禎轟佼佼：真心作噁

小禎個性直來直往、豪邁且不做作，前輩黃子佼4月被檢方在家中搜出7部未成年少女裸露影片，消息震驚社會，當時演藝圈陸續有明星表態切割、公開譴責，她以黑底白字發文寫下：「看著我16歲的女兒...我真心作噁！不可能吧！有人居然對未成年如此著迷？什麼點？我真的想懂你的心態...可是我真的不懂！怎麼會這麼噁心！」語氣相當不可置信、激動。

小禎表示，她沒有要逼黃子佼尋短，「畢竟這是將來你要面對上帝的！你必須接受法律制裁...必須的！」

▲小禎曾經窮到全部家當只剩300元，老媽秀秀「錢存一半」理財方法救了她，現在名牌包照買不誤。（圖／胡小禎臉書）
▲小禎個性直率、豪邁且不做作，粉絲就愛她這一味。（圖／胡小禎臉書）
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