找不到人交接！老闆：離職要2個月前說 律師開口：時間到就閃人
「離職要提前多久講？」這個議題經常引起廣泛討論，許多人對於離職前需要多久時間提出申請這點感到困惑，又是否真如某些雇主所說，離職必須超過一個月以上的時間提出才可行？對此，Podcast《律師電臺》節目主持人兼律師蔣子謙表示，勞基法規定，依照入職年資來看，離職「最久」也只需要1個月前告知雇主即可，如果雇主要求更久的預告期是不合法。
實習記者張佳雯／綜合報導
近日，有網友在Threads上發問，離職申請到底要提前多久才算合理？不少人也為此困惑，提到公司內部規章若是到職幾年以上，就要提前更久申請，甚至有人簽合約是得提前2個月說，或是雇主以找不到人手為由、無法準時完成交接，要求延長預告離職時間。
針對「離職需多久前告知」這項問題，律師蔣子謙分享相關經驗，過去曾處理過的一位會計師個案，當事人在公司服務長達10年，但在提出離職時，卻遭老闆要求必須在兩個月前提出申請，不然公司很難找到新會計接手。
蔣子謙對此強調，老闆單方面延長離職的預告期這點，在法律上是無效的，即使該員工任職長達10年，也只需提前一個月前提出離職申請即可。此外，就算屆時找不到人接手，遲遲無法完成交接動作，一樣能「時間到就閃人」。
依據《勞基法》規定離職預告時間，勞工想離職時，應視入職年資長短來判斷需告知的時間。工作3個月以上未滿1年者，應提前10日預告；工作1年以上未滿3年者，應提前20日預告；工作3年以上以上者，應提前30日預告。