中市大甲區里鄰長研習　鄭照新：感謝守護市民福祉

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鄭照新表示，市政各項推動仰賴各位里鄰長的協助，台中近年在許多民調與評比都有大幅進步且位居六都第一，盧市長更連2年蟬聯「五星首長」，獲得市民家人的高度肯定，里鄰長的貢獻可說是居功厥偉，市府團隊也會持續與各位里鄰長攜手服務，落實推動空品改善、河川治理、城市綠美化、低碳交通、循環經濟等永續政策，在治安、食安、防疫還有行人安全上，也會盡全力守護市民，讓台中這座城市更加幸福宜居。
鄭照新也提到，大甲區擁有獨特的海線特色文化及豐富的歷史人文，盧市長上任後積極推動大甲區各項建設，包括大甲火車站跨站人行天橋設置及南側綠美化工程、中正紀念館改善工程、大甲區美人山營區周邊景觀再造及鐵砧山風景區活化等，打造優質多元休閒環境。
民政局長吳世瑋指出，另為改善地方淹水情形，市府也投入經費完成興安路雨水下水道工程、大智街雨水下水道工程；在交通方面，大甲殯儀館連外道路(大埔路)已拓寬、甲埔大道也預計明年完工，提升在地居民生活品質，也感謝里鄰長反映在地聲音。
大甲區長顏金源說，感謝各位里鄰長全年無休盡心盡力為民服務，讓大甲區服務團隊得以更順利的推動市政，期盼里鄰長繼續支持並協助市府推動各項市政，營造宜居台中幸福的大甲區。
民政局說，各區里鄰長研習會於今年7月起陸續召開，並於8月中旬進入尾聲，研習活動是市府團隊與基層自治幹部重要的溝通管道，除讓里鄰長瞭解現行政策與相關法令規定外，對市府相關措施如有不明瞭之處或不同意見，也可透過研習會反映，讓市府團隊能聽取地方所需，使施政更貼近民意。