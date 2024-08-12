ChatGPT功能大升級！用「咒語」能免費AI製圖 每天配額爽用2張
OpenAI的ChatGPT掀起了生成式AI聊天機器人的新浪潮，可以透過自然語言和用戶進行對話，近日ChatGPT整合了DALL-E 3 AI繪圖引擎，讓用戶可以直接在ChatGPT中生成圖片，但如果是免費的用戶，目前則只有提供每日2張的使用限制。
記者周淑萍/綜合報導
AI技術持續進化，近日ChatGPT將AI繪圖技術加入到平台內。該功能在去年率先導入在ChatGPT Plus和企業版用戶上，讓用戶可以直接透過指令，既可在ChatGPT中生成圖片，其中使用的就是DALL-E 3繪圖引擎，期望生成更清晰、更具細節的圖像，滿足用戶對藝術創作的需求。
《NOWnews》實際在ChatGPT上使用AI製圖功能，可以發現其實還是有不少明顯破綻，像是請系統製作一張下雨的台北街頭圖片，招牌上的文字無法辨識，但至少路人撐傘和地上雨水反射的樣子有呈現出下雨街景。有可能是文字上描述的不夠仔細導致，但因一天只有2次的機會，所以也無法進行修改。
整合在ChatGPT上的好處在於可以在同一平台執行多項任務，像是整理摘要，或是進行對話式提問，現在還有AI製圖的能力會更加方便，但如果每天都需要製作多張圖，則會建議升級到訂閱會員，兩次的免費試用，除非很精準的下咒語，否則很難產出滿意的圖片。