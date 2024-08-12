7-11太會了！新口味「統一木瓜牛乳霜淇淋」 限時3天買一送一
木瓜牛奶控快衝7-11，許多人從小喝到大的統一木瓜牛乳，竟神還原變成霜淇淋新口味！7-11今（12）日宣布，因應悶熱的「秋老虎」到來，8月21日起推出「統一木瓜牛乳霜淇淋」，限時3天祭出買一送一；CITY CAFE則有「葛粉抹茶拿鐵」、「葛粉焦糖瑪奇朵」咀嚼系新品，同樣有2杯90元的寄杯好康。
記者黃韻文／綜合報導
看好懷舊情懷，7-ELEVEN將兒時回憶「統一木瓜牛乳」首度變身成霜淇淋新口味，8月21日起正式開賣，不僅鮮橘色的外觀很搶眼，口味上奶香濃郁，也是十分誘人，每支售價49元，即日起使用《OPENPOINT》 APP行動隨時取購買，享10支390元。8月23日至8月25日因應節氣「處暑」，憑iCashPAY支付就可享買1送1。
台灣人愛喝咀嚼系飲料，CITY CAFÉ也將推出特大杯和風葛粉系列，加入黑糖葛粉凍增加咀嚼感，有「和風葛粉抹茶拿鐵」、「和風葛粉焦糖瑪奇朵」2款，在8月21日至9月3日期間限定販售，限20萬杯，嘗鮮價79元，8月21日至30日在OPENPOINT行動隨時取，和風葛粉系列飲品任選2杯99元，每日限量2000組，可兌換至9月30日。
7-ELEVEN酷聖石複合店同步推出全新冰品「棉花糖樂園」，使用棉花糖冰淇淋拌入白巧克力脆片，呈現夢幻的藍白色調，另推出繽紛限定組合，2oz藍色棉花糖冰淇淋搭配QQ熊軟糖、巧克力煉乳、奶香脆餅，組合價89元。此外，8月23日至25日限時三天，3oz冰淇淋買一送一。
巴黎奧運落幕，全家便利商店感謝中華隊，今（12）天一日限定，在APP「隨買跨店取」推出優惠，包括大杯單品美式買2送2、大杯單品拿鐵買2送1、FMC 700ml瓶裝茶系列買2送1、鮮奶華芙奶油脆餅買1送1、蒜片杏仁海苔天婦羅買1送1，活動只到今晚23:59，快把握時間下單。