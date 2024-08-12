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王金平餐宴後神隱多日！盧秀燕公開亮相　強碰柯文哲政治獻金事件

▲盧秀燕表示她創中部風氣之先，在市府內設公托，希望讓台中的年輕人願生敢養。（圖／記者顏幸如攝，2024.08.12）
▲盧秀燕表示她創中部風氣之先，在市府內設公托，希望讓台中的年輕人願生敢養。（圖／記者顏幸如攝，2024.08.12）

記者顏幸如／台中報導

台中市長盧秀燕7日與前立法院長王金平午宴後，多日未公開露面，今（12）日她視察位於市府一樓的附設員工子女托嬰中心，未料時間強碰身陷政治獻金疑雲的柯文哲開記者會。幕僚事前預告盧秀燕不受訪，只由她暢談自己的公托2.0政策。她表示主動在市府內設公托，希望起拋磚引玉的帶頭作用，讓年輕人在台中願生樂養、能放心工作。

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盧秀燕先前的公開行程，是6日一早到桃機迎接奧運柔道選手楊勇緯、林真豪返國。7日雖沒公開行程，但她與前立法院長王金平及20幾名藍營前立委的午宴，在宴會前2小時被曝光，當天盧秀燕遲到半小時，席間被拱選黨主席、選總統。

▲盧秀燕宣佈台中市政府將附設員工子女托嬰中心。（圖／記者顏幸如攝，2024.08.12）
▲盧秀燕宣佈台中市政府將附設員工子女托嬰中心。（圖／記者顏幸如攝，2024.08.12）
王金平還當場向媒體表示，「只要她有意願（選黨主席）就是好人選」，被外界視為表態挺盧。傳聞該餐宴消息極可能為親王人馬放出，盧秀燕則從當天開始，連續4天沒有公開行程，傳聞係刻意讓參選話題冷卻。其間連接待美國在台協會（AIT）處長谷立言這等大事，都等到隔天才發布。

連續4天神隱後，盧秀燕今天總算公開現身，視察位於市府一樓的附設員工子女托嬰中心。此前一小時，與盧秀燕互動良好的民眾黨主席柯文哲，正在開記者會說明政治獻金疑雲，幕僚為免盧秀燕再捲入政治話題，市府人員臨時在活動前向在場媒體告知，今天只致詞不受訪。

▲盧秀燕參觀正在施工的公托基地，預定年底可以收托嬰。（圖／台中市政府提供，2024.08.12）
▲盧秀燕參觀正在施工的公托基地，預定年底可以收托嬰。（圖／台中市政府提供，2024.08.12）
盧秀燕致詞時表示她重視托幼，希望台中的年輕人敢生樂養，自己任內的公共托嬰中心從5處建置到現在有45處，未來希望至少60所公托，完成公托1.0的目標。公托2.0的重點工作之一，則是推廣職場公托。

她透露市府針對請育嬰假及留職停薪的員工做調查，若市府內有托嬰中心，50%有意願提前返回工作崗位。經過盤點，先在市府一樓規劃可容納48名嬰幼兒的公托、預計12月可啟用，在市府工作的年輕父母，未來上班前不必先奔波送托，同時有助減少碳排放，接下來希望促使企業推動員工協助方案、廣設企業內托育中心，讓年輕人才可以留在故鄉安心工作。

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