教育部長屏東參訪　肯定本土教育與創新課程

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周春米表示，屏東縣地形狹長，偏鄉學校較多，因此縣府團隊積極推動各項暑期學習活動。今年屏東共申請了110班的夏日樂學計畫，投入經費869萬1,000元，提供豐富的課程，確保學生在暑假期間學習不中斷。同時，各校依據當地特色，設計具有在地化創新精神的教學課程，讓學生對本土語言文化有更深入的了解。
參訪的第一站是潮州鎮的潮昇國小，該校以「客家好物」為主題，結合客家傳統文化，設計了多樣化的教學活動，包括藍染、傳統美食製作，以及手工皂和防蚊液的製作，讓學生們在沉浸式的教學中，體驗客家文化的豐富內涵。
第二站來到泰武鄉的泰武國小，課程以排灣族語學習為核心，結合生活祭儀、古謠傳唱、傳統技藝手作等活動。鄭部長親自參與了勇士舞表演和排灣族傳統婚禮之歌的演唱，並與學生們共同製作生命陶壺、賜福串珠及原味吉拿夫，深入體驗排灣族傳統文化的魅力。
最後一站，參觀屏東市中正國小的「學校社區共讀站」，該站結合了學校百年歷史的意象，並利用日治時期阿猴公學校校長宿舍的木材改建圖書館，打造出一個既能提供優質閱讀空間，又具彈性空間使用與多元學習方式的社區學習中心。鄭部長在導覽介紹下，進一步了解學校在閱讀教育方面的創新實踐與成效。