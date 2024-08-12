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教育部長屏東參訪　肯定本土教育與創新課程

▲教育部長鄭英耀由縣長周春米陪同，參與客家獅掛飾實作課程。（圖／屏東縣府提供）
▲教育部長鄭英耀由縣長周春米陪同，參與客家獅掛飾實作課程。（圖／屏東縣府提供）

記者莊全成／屏東報導

教育部長鄭英耀今（12）日在縣長周春米的陪同下，深入參訪屏東縣的多所特色學校，包括潮州鎮潮昇國小、泰武鄉泰武國小、以及屏東市中正國小。此次參訪不僅展現了鄭部長對本土教育的高度重視，也強化了對屏東地區教育創新發展的支持。

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▲部長鄭英耀參訪潮昇國小，該校以「客家好物」為主題，結合客家傳統文化設計了多樣化的教學活動。（圖／屏東縣府提供）
▲部長鄭英耀參訪潮昇國小，該校以「客家好物」為主題，結合客家傳統文化設計了多樣化的教學活動。（圖／屏東縣府提供）
鄭英耀表示，深深感受到屏東師生們的熱情與活力，令人印象深刻，他強調，屏東縣融合了多元族群及文化，在周縣長的帶領下，學校依據各自特色，設計出在地化的創新教學課程，不僅增進學生對本土語言文化的深入了解，也大大提升了學生的學習動機與興趣。適逢暑假期間，屏東縣推動的「夏日樂學課程」為學生提供了不中斷的學習環境，教育部將持續努力提升教育品質，培育人才，為學生們的未來發展打下堅實基礎。

周春米表示，屏東縣地形狹長，偏鄉學校較多，因此縣府團隊積極推動各項暑期學習活動。今年屏東共申請了110班的夏日樂學計畫，投入經費869萬1,000元，提供豐富的課程，確保學生在暑假期間學習不中斷。同時，各校依據當地特色，設計具有在地化創新精神的教學課程，讓學生對本土語言文化有更深入的了解。

參訪的第一站是潮州鎮的潮昇國小，該校以「客家好物」為主題，結合客家傳統文化，設計了多樣化的教學活動，包括藍染、傳統美食製作，以及手工皂和防蚊液的製作，讓學生們在沉浸式的教學中，體驗客家文化的豐富內涵。

第二站來到泰武鄉的泰武國小，課程以排灣族語學習為核心，結合生活祭儀、古謠傳唱、傳統技藝手作等活動。鄭部長親自參與了勇士舞表演和排灣族傳統婚禮之歌的演唱，並與學生們共同製作生命陶壺、賜福串珠及原味吉拿夫，深入體驗排灣族傳統文化的魅力。

最後一站，參觀屏東市中正國小的「學校社區共讀站」，該站結合了學校百年歷史的意象，並利用日治時期阿猴公學校校長宿舍的木材改建圖書館，打造出一個既能提供優質閱讀空間，又具彈性空間使用與多元學習方式的社區學習中心。鄭部長在導覽介紹下，進一步了解學校在閱讀教育方面的創新實踐與成效。

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