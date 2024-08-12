見不得人好？川普指控賀錦麗造勢照片造假　「AI照騙」充場面

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川普還轉發了照片，指出從專機的機身反射證實了這一點，「她是個騙子，沒有人在等她」，更直指「這就是民主黨透過作弊贏得選舉的方式，而且他們在投票箱上的表現更糟。她應該被取消資格，因為創造虛假的形象是干擾選舉，任何這樣做的人都會作弊！」
川普所說的「造假照片」，是賀錦麗與副手華茲（Tim Walz）在7日時前往密西根州進行造勢的照片，照片顯示賀錦麗走出空軍二號專機時，有萬人群眾迎接她，並為她歡呼。
針對川普的指控，賀錦麗競選團隊曬出了當時現場的照片，《CNBC》也等多家媒體的照片也都顯示，在機場聚集了大批支持者。在社群平台X（舊稱推特）上的一段影片中，也能看到鏡頭先是放大賀錦麗與華茲走下空軍二號樓梯的畫面，後續縮小了數倍，顯示機場機庫中的支持者群眾。
賀錦麗競選團隊藉此進行「追擊」，指出賀錦麗過去一週的競選活動日程與川普形成對比，「川普已經有一個禮拜多仍然沒有在搖擺州進行競選活動……是中氣不足了嗎？」
賀錦麗競選陣營資深顧問普洛夫（David Plouffe）對川普再度散佈陰謀論深感憂心，並稱「這不僅僅是來自網路深處的陰謀論胡言亂語而已。發文者（川普）可能擁有核武發射密碼，且他所做出的決定可影響我們所有人長達數十年。」
而川普的指控正值選舉中期，近年來AI工具的巨大進步，雖然帶來了方便，但也簡化錯誤訊息傳播的過程，這也使得選民比以往更難辨別真實和網路假訊息。《華盛頓郵報》事實查核團隊2021年曾公布一份調查指出，川普執政期間曾散佈3萬573起不實消息，平均每天有21則假訊息。
自從拜登退出競選團並支持賀錦麗參與競選以來的三週，民主黨士氣大振，對民主黨的捐款達到了創紀錄的水平。賀錦麗的集會也經常吸引數千人參加。