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見不得人好？川普指控賀錦麗造勢照片造假　「AI照騙」充場面

▲賀錦麗和華茲7日在密西根州的一場造勢活動湧入上萬支持者，遭川普指控是「AI造假」。（圖／美聯社／達志影像）
▲賀錦麗和華茲7日在密西根州的一場造勢活動湧入上萬支持者，遭川普指控是「AI造假」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

自從美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）正式上陣，與美國共和黨總統候選人川普展開白宮爭霸戰之後，民主黨士氣大增，而賀錦麗近來聲勢逐漸追上川普。但川普似乎很不是滋味，近日更指控賀錦麗使用人工智慧（AI）技術營造出造勢場合萬人湧動的假象。

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綜合美媒報導，川普在自家創建的社群平台「Truth Social（真實社群）」上發文表示，「有人注意到卡馬拉（賀錦麗）在機場騙人嗎？飛機上沒有人，她『A.I.』做出了照片，以展示有一大群所謂的追隨者，但他們並不存在！」

川普還轉發了照片，指出從專機的機身反射證實了這一點，「她是個騙子，沒有人在等她」，更直指「這就是民主黨透過作弊贏得選舉的方式，而且他們在投票箱上的表現更糟。她應該被取消資格，因為創造虛假的形象是干擾選舉，任何這樣做的人都會作弊！」

川普所說的「造假照片」，是賀錦麗與副手華茲（Tim Walz）在7日時前往密西根州進行造勢的照片，照片顯示賀錦麗走出空軍二號專機時，有萬人群眾迎接她，並為她歡呼。

針對川普的指控，賀錦麗競選團隊曬出了當時現場的照片，《CNBC》也等多家媒體的照片也都顯示，在機場聚集了大批支持者。在社群平台X（舊稱推特）上的一段影片中，也能看到鏡頭先是放大賀錦麗與華茲走下空軍二號樓梯的畫面，後續縮小了數倍，顯示機場機庫中的支持者群眾。

賀錦麗競選團隊藉此進行「追擊」，指出賀錦麗過去一週的競選活動日程與川普形成對比，「川普已經有一個禮拜多仍然沒有在搖擺州進行競選活動……是中氣不足了嗎？」

賀錦麗競選陣營資深顧問普洛夫（David Plouffe）對川普再度散佈陰謀論深感憂心，並稱「這不僅僅是來自網路深處的陰謀論胡言亂語而已。發文者（川普）可能擁有核武發射密碼，且他所做出的決定可影響我們所有人長達數十年。」

而川普的指控正值選舉中期，近年來AI工具的巨大進步，雖然帶來了方便，但也簡化錯誤訊息傳播的過程，這也使得選民比以往更難辨別真實和網路假訊息。《華盛頓郵報》事實查核團隊2021年曾公布一份調查指出，川普執政期間曾散佈3萬573起不實消息，平均每天有21則假訊息。

自從拜登退出競選團並支持賀錦麗參與競選以來的三週，民主黨士氣大振，對民主黨的捐款達到了創紀錄的水平。賀錦麗的集會也經常吸引數千人參加。

▲賀錦麗和華茲7日在密西根州的一場造勢活動湧入上萬支持者。（圖／美聯社／達志影像）
▲賀錦麗和華茲7日在密西根州的一場造勢活動湧入上萬支持者。（圖／美聯社／達志影像）

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