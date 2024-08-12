遊韓注意！濟州島驚見鯊魚達5例 漁船加裝電波裝置驅趕鯊魚
氣候變遷帶來的影響不僅讓各地夏天的熱浪、野火頻傳，全球生態環境也有所改變，近期韓國濟州島沿岸接獲多起鯊魚出沒的報告，其中甚至出現對人類具有攻擊性的短尾真鯊，這也讓當局提高警惕，不僅造訪當地的觀光客需更加小心，在當地以潛水採捕鮑魚、貝類等海鮮維持生計的「海女」（Haenyeo）更面臨安全威脅。
國際中心楊智傑／綜合報導
據韓媒報導，今年夏季韓國濟州島沿岸發生5起目睹鯊魚的案件，過去鯊魚本該只有冬天為了追捕鰤魚才會稍微靠近岸邊，但在海水溫度上升、海洋環境變化的情況下，部分鯊魚愈發接近人類活動範圍的濟州島海域岸邊，在今年6月甚至捕獲了一條對人類具有攻擊性的短尾真鯊。
報導指出，這種鯊魚通常生活在溫帶和亞熱帶海域，是和大白鯊一樣屬於對人類有潛在威脅的品種，全長最高可達3公尺。
濟州島西歸浦海洋警察署週一（12）就表示，去年全年總共通報4起發現鯊魚的紀錄，而濟州島西歸浦市沿岸從今年6月起的2個月以來，接連在地歸島附近、中文洞、城山邑等地區發現一共5起鯊魚蹤跡，報案的通常是潛水客或釣客。
當局指出，雖然目前尚未發生鯊魚攻擊人類的事件，但為了防範相關案件發生，以及保障濟州島海女、潛水遊客與釣客的安全，部分漁船已經開始安裝電波裝置，用於驅趕鯊魚。