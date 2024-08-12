行動電源突爆炸房子燒光！「縱火元凶」竟是狗狗 關鍵畫面全拍下
太調皮闖禍了！日前在美國奧克拉荷馬州，一戶房子的主人外出後，家中突然起火。幸運的是，家中的兩隻狗狗和一隻貓咪都機靈地逃了出去。但是當客廳監視器畫面被調閱後，才發現「縱火犯」竟然是自家的狗狗。當地消防隊將這段畫面公開作為範例，提醒其他飼主避免讓寵物接觸到行動電源。
記者潘毅／綜合報導
塔爾薩市消防隊（Tulsa Fire Department）近日分享了一段相當具有警示意味的影片。影片顯示，一位飼主家中養了兩隻大型犬和一隻貓咪，其中一隻白色狗狗突然從某處翻出主人的行動電源，並將其咬到客廳的床墊上，當成磨牙玩具。沒想到才啃了幾分鐘，行動電源突然噴出火花，嚇得狗狗急忙跳開，隨後行動電源就在兩隻狗狗的面前爆炸。
行動電源爆炸後，由於它掉落的位置正好在床墊上，易燃的棉質材料迅速起火燃燒，冒出陣陣濃煙。驚恐之下，狗狗和貓咪紛紛逃出客廳，最終家中的兩犬一貓都憑藉本能成功逃生。
雖然這起火災沒有造成人員或動物的傷亡，但飼主家的客廳卻被火勢燒得焦黑一片，損失慘重。當地消防局藉此影片呼籲民眾，不要將行動電源等含有鋰電池的物品放在寵物能輕易接觸到的地方，以免災難發生。