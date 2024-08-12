中國智庫官員受訪「鬼打牆」　驚回「你不會再見到秦剛了」

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中國頻發動軍事威脅台灣 高志凱：支持一中政策者才是本地公民
在半島電視台的英文節目「正面交鋒」（head to head）上，高志凱與主持人英國記者、政治評論家哈桑針對包含台海局勢、新疆與西藏人權、中國高層官員接連失蹤等相關議題進行激烈辯論。節目開始哈桑先是指出中國國防經費連年增加，今年更創下紀錄暴增7%，而在賴清德總統就任後，中國更持續派遣軍機在台海軍演以及發動網路攻擊等威脅，哈桑對此就問，「中國是否正準備入侵台灣？」。
高志凱先是重申「台灣是中國的一部分」，又稱「如果台灣分離主義者（台獨）想靠在某個大國協助下得寸進尺，那麼就等著看會發生什麼事」，對於高志凱主張「統一終將實現」、「中國是聯合國安理會中，唯一沒有實現國家完全統一的常任理事國」等言論，哈桑則反問表示為何中國對台灣如此執著，儘管資料顯示台灣只有12%的民眾有意願與中國統一，「想和中國統一」的認同在主流民意內相當不受歡迎。
高志凱對此就回應「一個中國政策並不取決於台灣人民」，遭哈桑反譏「對於忽略人民意志這點你倒是很坦誠」，接著高志凱又提到在日本二戰投降後，台灣有許多人來自日本，他強調這些「頑固台獨份子」包含許多日裔台灣人，還稱統一後每個台灣人都必須做出「承認只有一個中國，台灣是中國一部分」的承諾，才會稱得上是當地公民。
哈桑則反批高志凱這番針對「日本血統」來選擇人民、測試忠誠度否則將驅逐的行為根本就是種族清洗，高志凱則舉英國君主制為例稱「你必須支持君主制，你必須做出承諾」，哈桑則立刻回擊表示自己就是英國人，自己不支持君主制也不喜歡現任國王，而他也無須寫下承諾表示自己支持君主制以防被驅逐國外。
中國式言論自由！被問「敢批評習近平嗎」鬼轉回應
節目期間一度開放台下觀眾提問參與，流亡海外的香港民主人士鄺頌晴向高志凱提問稱，她在香港無法自由表達對中國政府的異議，就連人在英國也擔心牽連旁人，但高志凱卻聲稱「中國有言論自由、可以批評中共政府」，為此請高志凱示範一下所謂的言論自由「如果可以，你能夠說出習近平在過去五年犯下最嚴重的兩個錯誤嗎？藉此展示人們是可以批評習近平或中國政府的，或是你也可以說『習近平有點像小熊維尼』，這樣我也能接受的。」
對此高志凱就稱中國應該解決老化問題，中國政府應需要付出更多努力、及時處理人口老齡化問題，但始終未談及習近平，主持人哈桑見狀則立刻質問「你認為習近平該為此負責嗎？」，高志凱則隨即改口稱這是整個政府的錯誤，包含中央委員會、國務院、地方政府等，一時之間包含鄺頌晴在內現場不少觀眾也對這番回應發笑，哈桑更稱「算了，我們是得不到答案的，讓我們繼續下個提問」。
秦剛去哪了？ 驚回「你永遠不會再見到他」
哈桑在對談期間也提及中國高官落馬神隱的情況，稱中國當局先是對外稱前中國外交部長秦剛是因為健康問題而未出面，接著又將其免職，哈桑表示，想像一下如果是美國國務卿布林肯或國防部長奧斯汀失蹤了，竟然會沒人知道他們在哪裡，這可不正常。
高志凱對此重複強調「這說明中國毫不留情地對待腐敗問題」、「秦剛是因腐敗丟了工作」，哈桑則反問「那麼審判呢？審判什麼時候舉行了？」，無法回應的高志凱則話鋒一轉表示秦剛是自己超過20年的老朋友，但哈桑連續逼問「那麼他人在哪？」、「中國前外交部長人在哪裡呢？」後，高志凱則稱「他在中國某個地方，你永遠不會再見到他」。
此外，高志凱還說自己很高興他們消失了，「因為他們繼續工作的話，只會對國家帶來災難」，哈桑則反諷「那你也要小心了，如果你在節目上說錯了什麼，你可能也會失蹤」，高志凱對此則回應「如果我失蹤了，希望你們能將我保釋出來。」
強調新疆人權沒問題 記者反問「那不受監督訪問可以嗎？」
哈桑也談及新疆人權議題，他引述新疆高級人民檢察院、人權觀察等組織機構報告，稱至少有50萬名維吾爾人被關押在中國集中營，相當於5%的維吾爾成年人口，高志凱則多次回擊表示數字不實、機構不具公信力，但被問到關押多少維吾爾族人的確切數字時，他又無法正面回答確切數據。
高志凱重申自己把維吾爾人當成兄弟姊妹，又將話題引導至維吾爾族人內部有極端份子想要新疆獨立，而比起美國的關達那摩監獄，新疆是個更加「和平穩定」的地方；面對台下維吾爾族人權律師提問，稱自己的哥哥作為官方曾譽為科技界新星、邀請至國家級晚宴，在並沒有支持獨立的情況下卻莫名遭到官方拘留，高志凱也強調「維吾爾人必須承認新疆是中國的一部分」，並向台下喊話「告訴你的朋友堅持一個中國政策」。
哈桑質疑，高志凱稱自己把維吾爾人當成兄弟姊妹，說他們在當地過著幸福快樂的日子，為何拒絕讓獨立調查員與記者進入當地，高志凱則搶白表示歡迎哈桑跟他一起到新疆看看，還說能主動安排這個行程，「我很樂意帶你去新疆看看，我會跟中國政府聯繫」，但當哈桑回應「問題是我不想要陪伴，我想自由的去，你們允許嗎？」高志凱則臉色一沉表示，這不是他能做的決定，自己可以向上提交這個申請。
在節目尾聲，哈桑詢問高志凱在北京是否有可能舉辦像這樣一個電視節目，讓觀眾自由發問且不會被威脅，「可以批評習近平、批評政府、向你提問、聊聊維吾爾人，在北京做得到嗎？」
高志凱對此只回應，「在中國，不要批評我們的領導人，除非你提出的是正面、建設性的建議」，哈桑則不可置信地反問「不要批評，除非是正面評論？」，高志凱則繼續自顧表示「批評不該是唯一目的，帶有建設性提議的評論才是更好的言論自由」；對此哈桑則回應「言論自由正是這個節目珍惜的唯一目的，我很高興能提供你言論自由的平台，希望你也能提供我這樣的機會」，並藉此結束整個節目。