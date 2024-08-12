專挑德國容易下手！歐洲犯罪組織「ATM機台爆炸案」數量飆增

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《彭博》報導指出，德國有5萬多台ATM機，德國央行研究顯示有8330萬位德國居民住在距離自動提款機範圍一公里處，現今對德國人具有特殊社會意義，但也因此被跨境犯罪組織鎖定，尤其是在過去攻擊荷蘭阿姆斯特丹和烏特勒支的「ATM爆炸犯罪」在荷蘭政府刻意降低自動提款機數量，並對剩下機台進行加固作業後，將目標轉向德國。
報導指出，荷蘭政府刻意將嫌犯鎖定區域的自動提款機台從2萬台減少到5000台，跨境組織則轉往與荷蘭接壤的德國區域進行犯罪，再加上德國發達的高速公路網絡，反倒成為這些犯罪組織在各地破壞機台取財後的輕鬆逃跑路徑。
從荷蘭到德國 跨境犯罪團體在德各地下手
自動提款機製造商「Diebold Nixdorf」安全主管史特凡·萊斯曼（Stefan Lessmann）也指出，歐洲各地都發生類似的ATM爆炸事件，但德國經歷的爆炸強度數一數二，嫌犯會以炸藥裝置在短短數分鐘內將機台破壞，並直接盜取現金逃逸。
對此，德國政府預計也將針對這類犯行加重刑期，法律草案規劃把監禁時間提高1倍，改為至少2年監禁，而破壞爆炸行為如果還影響到無辜人員，刑期則更會從現在的至少2年大幅提升至5至15年。
在去年類似的報導，《路透社》就指出犯罪集團在2021年盜走了將近2000萬歐元，荷蘭警方提到，荷蘭也曾發生多起類似犯罪案件，只是當局新增防護措施例如將現金用膠水等黏成「現金塊」，令這些專挑ATM下手的犯人無法使用又容易被抓，因此他們估計這些犯罪集團已經開始跨越邊境進入德國。