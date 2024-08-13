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7-11美式、卡布奇諾買一送一！今起可寄杯快衝　全家金萱茶5折喝

▲超商咖啡隱藏優惠來了！7-11今（13）日起至LINE禮物精品美式、卡布奇諾、、香鑽水果茶買一送一。（圖／7-11提供）
▲超商咖啡隱藏優惠來了！7-11今（13）日起至LINE禮物精品美式、卡布奇諾、、香鑽水果茶買一送一。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

超商咖啡隱藏優惠來了！7-11今（13）日起至LINE禮物精品美式、卡布奇諾、、香鑽水果茶買一送一，可寄杯在APP內慢慢喝；全家優惠趣領券有義美無糖金萱茶買一送一，門市現煮茶有白烏龍茶、福爾摩沙紅茶買一送一，單品咖啡第二杯8元。

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🟡LINE禮物
Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用。

◾大杯冰卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）🔎點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折，（原價70元、特價35元）🔎點此購買
◾大杯精品美式買1送1，5折，（原價100元、特價50元）🔎點此購買

活動期間購買／贈送商品，且在2024年9月15日 23:59以前於門市使用完畢，購買者/送禮者可獲得同款商品之贈品券乙份。

▲7-11隱藏優惠，美式、卡布奇諾買一送一可寄杯。（圖／翻攝自APP）
▲7-11隱藏優惠，美式、卡布奇諾買一送一可寄杯。（圖／翻攝自APP）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜8月9日至8月14日
◾厚乳拿鐵2杯100元，7.7折（原價65元、特價50元）
◾中杯精品美式2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾四季春青茶4杯100元，7.1折（原價35元、特價25元）

▲7-11中元節咖啡2杯100元。（圖／7-11提供）
▲7-11中元節咖啡2杯100元。（圖／7-11提供）
▲7-11中元節推四季春青茶4杯100元。（圖／7-11提供）
▲7-11中元節推四季春青茶4杯100元。（圖／7-11提供）
📍APP｜8月9日至8月16日
◾大杯卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾厚乳拿鐵13杯520元 ，6.2折（原價65元、特價40元）
◾濃萃拿鐵13杯520元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵／焦糖瑪奇朵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾精品拿鐵／精品美式7杯520元，6.8折（原價110元、特價74元）
◾冰淇淋紅茶13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）

▲7-11七夕情人節寄杯組合，卡布奇諾買二送二。（圖／7-11提供）
▲7-11七夕情人節寄杯組合，卡布奇諾買二送二。（圖／7-11提供）
▲7-11七夕情人節寄杯組合，13杯厚乳拿鐵520元。（圖／7-11提供）
▲7-11七夕情人節寄杯組合，13杯厚乳拿鐵520元。（圖／7-11提供）
📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）

🟡全家便利商店

📍APP｜即日起開搶
◾義美無糖台灣金萱茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾蛋白棒花生巧克力風味買1送1，5折（原價59元、特價30元）

▲全家義美無糖茶、巧克力蛋白棒買一送一。（圖／全家提供）
▲全家義美無糖茶、巧克力蛋白棒買一送一。（圖／全家提供）
📍門市｜即日起至8月20日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）

▲全家福爾摩沙茶館指定飲品買一送一。（圖／全家提供）
▲全家福爾摩沙茶館指定飲品買一送一。（圖／全家提供）
📍門市｜8月7日至8月21日
單品咖啡同品項第2杯8元，以下舉例換算：
◾大杯單品美式第2杯8元，5.4折（原價100元、特價54元）
◾大杯單品拿鐵第2杯8元，5.4折（原價110元、特價59元）

▲全家父親節單品咖啡同品項第二杯8元。（圖／全家提供）
▲全家父親節單品咖啡同品項第二杯8元。（圖／全家提供）
🟡OKmart
📍門市｜即日起至8月14日
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲端午節OKCAFE聯名飲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，享買1送1優惠。（圖／OK超商提供）
▲OKCAFE聯名飲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，享買1送1優惠。（圖／OK超商提供）
🟡美廉社
📍門市｜8月12日至8月14日
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
 

▲美廉社8月12日至14日大杯濃萃拿鐵買一送一、金牌台灣啤酒6入169元。（圖／業者提供）
▲美廉社8月12日至14日大杯濃萃拿鐵買一送一、金牌台灣啤酒6入169元。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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