中國奧運獎金排名公開了！樊振東、全紅嬋掉出前5名　領最多是她

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其中像是往年中國國家體育總局將會發放大約10萬元人民幣（約台幣45萬元），給巴黎奧運金牌得主；而來自霍英東體育基金會按照慣例也會讓金牌得主獲得1公斤的黃金、8萬美元（約台幣259萬元）的獎勵，但目前國體局以及霍英東體育基金會都尚未對外宣布相關消息。
中國40面金牌獎金排行榜！全紅嬋、樊振東都沒前五名
然而誰是目前公開資訊中領最多的運動員呢？根據統計，目前獎金最多的是在本屆巴黎奧運會上奪下桌球項目女團賽、女子單打金牌的「陳夢」，其獎金來自於山東體育局、青島市政府，以及房地產大亨郭斌、王楠（雅典奧運桌球女雙金牌得主）夫婦的6公斤黃金獎勵，總計是376萬人民幣（約台幣1722萬元）暫居第一。
另外則是中國桌球混雙世界第一的「莎頭組合」，王楚欽以及孫穎莎，兩人在巴黎奧運一起奪下金牌，也在男女團再摘金，目前兩人統計約有193萬人民幣（約台幣883.9萬元）並列第二；至於像是球王樊振東，在本屆男單、男團項目摘金，則以40萬元（約台幣183萬元）位居第10；而跳水天才全紅嬋在女子雙人跳水、女子單人跳水10公尺台雙摘金，以45萬元（約台幣203萬）與師姐陳藝文一同並列第6。
以下是目前陸媒統計中國金牌選手「地方政府、企業贊助、獎品汽車折合現金」所累積的奧運獎金排名前十名，不包含尚未公開的所有加碼以及國家資助金額，排名可能後續會有更動，僅供參考（以下單位前者都是人民幣）：
📍陳夢：桌球女子單打、女團雙金牌/獎金累積376萬（約台幣1722萬）
📍孫穎莎：桌球混雙、女團雙金牌/獎金累積193萬（約台幣883.9萬）
📍王楚欽：桌球混雙、男團雙金牌/獎金累積193萬（約台幣883.9萬）
📍昌雅妮：跳水女子雙人3公尺跳板金牌/獎金累積75萬（約台幣343萬）
📍孫佳俊：游泳男子4X100混合泳接力金牌/獎金累積67.5萬（約台幣305萬）
📍盛李豪：射擊男子、混團10米空氣槍雙金牌/獎金累積45萬（約台幣206萬）
📍陳藝文：跳水女子雙人3公尺跳板金牌/獎金累積45萬（約台幣206萬）
📍全紅嬋：跳水女子雙人、單人10公尺台雙金牌/獎金累積45萬（約台幣206萬）
📍肖雁寧、向玢璇：團體水上芭蕾金牌/累積獎金44萬（約台幣198萬）
📍樊振東：桌球男子單打、男團雙金牌/獎金40萬（約台幣183萬）
不過不管最後獎金如何，其實這些運動員在國際舞台上發光發熱，不僅獲得名聲，接續而來是後續的代言效應，雖然中國奧運獎金不如台灣行情，但因為人口眾多，運動市場肯定有更多的商機，像是全紅嬋、樊振東這些明星運動員，在比完賽之後，其使用的桌球拍甚至腳上穿的拖鞋，都能帶起中國網購平台業績暴增以及搜尋度熱潮，就知道這些獎金只是他們奪下金牌的一小塊收益而已。
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