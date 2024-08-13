巴黎奧運16天結束了！中華隊「公認最大遺珠」是她：錯失獎牌機會

中國奧運獎金排名公開了！樊振東、全紅嬋掉出前5名　領最多是她

▲中國桌球名將「小胖」樊振東在巴黎奧運男子單打一路過關斬將，最終成功奪下金牌，替中國守住桌球男單冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國桌球名將「小胖」樊振東在巴黎奧運男子單打一路過關斬將，最終成功奪下金牌，替中國守住桌球男單冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運在12日凌晨閉幕式後圓滿落幕，許多人都相當關注奪牌選手之後奧運獎金到底能領多少的問題，然而除了台灣有豐沛的「國光獎金」，全球行情排第三名之外，在本屆奧運獎牌榜差點贏美國的中國，也有40金的頂尖成績，讓人好奇這些金牌選手獎金會有多少。對此，陸媒也公布一份不完全統計指出，桌球選手陳夢在巴黎奧運奪下2面金牌，累積獎金已經達376萬元人民幣（約台幣1722萬元），是中國這次獎金排名第一的運動員。

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▲巴黎奧運。（圖/達志影像/美聯社）
▲中國在這屆巴黎奧運表現亮眼，一共斬獲了40面金牌的佳績，排在參賽國中第二名。（圖/達志影像/美聯社）
根據《第一財經日報》報導，目前在巴黎奧運奪金的選手獎金統計是以「地方政府、企業贊助、獎品汽車折合現金」等3種來作為依據，也有地方政府還尚未公布獎勵金額，因為中國奧運金牌獎金依照不同地區是不同的，除了目前公開的獎金之外，還會有其他匿名獎勵。

其中像是往年中國國家體育總局將會發放大約10萬元人民幣（約台幣45萬元），給巴黎奧運金牌得主；而來自霍英東體育基金會按照慣例也會讓金牌得主獲得1公斤的黃金、8萬美元（約台幣259萬元）的獎勵，但目前國體局以及霍英東體育基金會都尚未對外宣布相關消息。

▲2024巴黎奧運桌球女子單打最後一天賽程，中國大陸提前「金包銀」，陳夢和孫穎莎來進行最後的交手，決定金牌誰屬。兩人一路激戰，打出不少多來回的好球，最終陳夢是以4：2摘金，完成連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲陳夢在巴黎奧運與和隊友孫穎莎在金牌戰碰面，最終陳夢是以4:2摘金，完成二連霸，目前也是中國選手奧運獎金領最多的運動員。（圖／美聯社／達志影像）
中國40面金牌獎金排行榜！全紅嬋、樊振東都沒前五名

然而誰是目前公開資訊中領最多的運動員呢？根據統計，目前獎金最多的是在本屆巴黎奧運會上奪下桌球項目女團賽、女子單打金牌的「陳夢」，其獎金來自於山東體育局、青島市政府，以及房地產大亨郭斌、王楠（雅典奧運桌球女雙金牌得主）夫婦的6公斤黃金獎勵，總計是376萬人民幣（約台幣1722萬元）暫居第一。

另外則是中國桌球混雙世界第一的「莎頭組合」，王楚欽以及孫穎莎，兩人在巴黎奧運一起奪下金牌，也在男女團再摘金，目前兩人統計約有193萬人民幣（約台幣883.9萬元）並列第二；至於像是球王樊振東，在本屆男單、男團項目摘金，則以40萬元（約台幣183萬元）位居第10；而跳水天才全紅嬋在女子雙人跳水、女子單人跳水10公尺台雙摘金，以45萬元（約台幣203萬）與師姐陳藝文一同並列第6。

▲2024巴黎奧運男子單打4強戰，中國大陸名將「小胖」樊振東在昨天戰勝日本好手張本智和後，完全找回狀態和自信，今（7）日面對地主法國17歲超級新星「眼鏡弟」Felix Lebrun整場壓制對手，最終以4：0秋風掃落葉般橫掃對手，率先闖進到男單金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸名將「小胖」樊振東在本屆巴黎奧運會桌球男子單打、男團都奪下金牌。（圖／美聯社／達志影像）
以下是目前陸媒統計中國金牌選手「地方政府、企業贊助、獎品汽車折合現金」所累積的奧運獎金排名前十名，不包含尚未公開的所有加碼以及國家資助金額，排名可能後續會有更動，僅供參考（以下單位前者都是人民幣）：

📍陳夢：桌球女子單打、女團雙金牌/獎金累積376萬（約台幣1722萬）
📍孫穎莎：桌球混雙、女團雙金牌/獎金累積193萬（約台幣883.9萬）
📍王楚欽：桌球混雙、男團雙金牌/獎金累積193萬（約台幣883.9萬）
📍昌雅妮：跳水女子雙人3公尺跳板金牌/獎金累積75萬（約台幣343萬）
📍孫佳俊：游泳男子4X100混合泳接力金牌/獎金累積67.5萬（約台幣305萬）
📍盛李豪：射擊男子、混團10米空氣槍雙金牌/獎金累積45萬（約台幣206萬）
📍陳藝文：跳水女子雙人3公尺跳板金牌/獎金累積45萬（約台幣206萬）
📍全紅嬋：跳水女子雙人、單人10公尺台雙金牌/獎金累積45萬（約台幣206萬）
📍肖雁寧、向玢璇：團體水上芭蕾金牌/累積獎金44萬（約台幣198萬）
📍樊振東：桌球男子單打、男團雙金牌/獎金40萬（約台幣183萬）

不過不管最後獎金如何，其實這些運動員在國際舞台上發光發熱，不僅獲得名聲，接續而來是後續的代言效應，雖然中國奧運獎金不如台灣行情，但因為人口眾多，運動市場肯定有更多的商機，像是全紅嬋、樊振東這些明星運動員，在比完賽之後，其使用的桌球拍甚至腳上穿的拖鞋，都能帶起中國網購平台業績暴增以及搜尋度熱潮，就知道這些獎金只是他們奪下金牌的一小塊收益而已。

▲全紅嬋。（圖/達志影像/美聯社）
▲全紅嬋（右）在巴黎奧運跳水女子雙人、女子單人10公尺台的項目都奪下金牌，目前公開獎金獎金累積45萬（約台幣206萬元）排名第6。（圖/達志影像/美聯社）

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