因應2025年超高齡社會 中華郵政模擬訓練打造友善環境
台灣2025年邁入超高齡社會，中華郵政公司今年8月起除了攜手老五老基金會，在各地郵局開辦高齡模擬體驗活動，培養同仁與主管「愛老」、「敬老」的同理心，也於員工基礎教育訓練學程，新增高齡保戶權益保障與金融友善服務相關課程，全面提升郵政服務品質。
記者林則澄／台北報導
中華郵政公司表示，高齡模擬體驗課程，是讓在第一線的同仁與主管透過穿戴高齡模擬裝備，感受高齡長者視線模糊、聽力不佳甚至行動困難的苦楚，真實體驗身體機能退化在日常生活中所面臨的不便與挑戰，也會持續精進各局「高齡友善服務」硬體設備，包括字體放大版商品DM、友善閱讀操作手冊，提供高齡長者所需的服務鈴、老花眼鏡、血壓器、無障礙廁所、溫馨候車椅、窗口雙向對講擴音機、低平檯的書寫專區、代叫愛心計程車及友善服務窗口等服務，也於中華郵政全球資訊網建置完善的「高齡友善專區」，全面打造友善溫馨金融環境。
另一方面，為了守護銀髮長者身心健康，中華郵政公司委由各地郵局持續辦理「郵政壽險樂齡運動」，鼓勵長者走出戶外增進人際關係，並且善用台灣超過1000個營業據點優勢，積極推動小額終老保險，協助政府建構社會安全網，守護國人基本經濟安全，連續第3年榮獲金管會頒發「小額終老保險競賽-友善高齡獎」，真誠用心守護每名高齡金融消費者權益，善盡企業責任。