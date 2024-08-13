巴黎奧運英雄歸國 林佳龍感謝駐法處「無名英雄」後勤支援
台灣好手這次在巴黎奧運勇奪2金5銅，創史上次佳成績，運動員英雄們今（13）日也光榮返台。外交部長林佳龍除了向運動員致敬之外，也向駐法代表處的幕後「無名英雄」提供選手們充分的後勤表達感謝。
記者林詠青／台北報導
林佳龍指出，巴黎奧運雖然只有17天，但為了提供台灣選手最佳的訓練環境、後勤補給，駐法處在大使吳志中帶領下，從2021年東京奧運結束後便開始陸續籌備迎接2024的巴黎奧運，主動向駐日處請教，希望能擷取東奧的經驗。
過去一年，駐法處團隊包含外交部、教育部、文化部及僑委會等駐外人員，為台灣代表隊的行政後勤支援奔走，也為文化奧運、運動中心與膳食中心密集討論。其中，巴黎勒瓦盧瓦市免費提供台灣代表隊在運動中繼站所需的場地與後勤，讓選手準備、休息與用餐，「是大使吳志中與外交人員長期耕耘的成果，展現台法友好情誼」。
台灣拳擊女將林郁婷在國際上無端遭到惡意攻擊與霸凌，吳志中也協助中華奧會與教育部體育署召開記者會，並與國際媒體溝通，獲得許多正面支持。林佳龍也特別感謝國人幫忙在國際社群媒體串連，為林郁婷平反。
林佳龍表示，隨著巴黎奧運圓滿結束，駐法處大使吳志中也返台接任外交部政務次長，未來會持續發揮專長，為台歐關係深化努力。