以「台灣」驕傲參賽！FAPA連署 稱「中華台北」違反奧林匹克原則
巴黎奧運隆重落幕！近日，美國非營利組織「台灣人公共事務會」（FAPA）協同其他 23 個海外台灣人組織，連署致函國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）及全體執行委員會委員，呼籲國際奧會，應公正允許台灣運動員以「台灣」（Taiwan）名義參賽，並且應尊重所有觀眾的「言論與表意自由」，不該沒收奧運場內為「台灣」加油之標語。
記者劉彦誼／綜合報導
發起連署信的FAPA會長林素梅表示：「台灣是個主權獨立的國家，這是長久以來所確立的『現狀』。台灣的奧運代表隊完全有資格以『台灣』之名驕傲地參賽。」「國際奧會不惜違背《奧林匹克憲章》中的『非歧視』與『政治中立』等基本原則，強迫台灣代表隊使用有損國格與尊嚴的『中華台北』貶稱，其背後原因無他，即中國的蠻橫政治壓力及其對台灣的無理持續霸凌。」
FAPA發布新聞稿說明，自1984年以來，IOC強迫台灣隊以「中華台北」的名義參賽，並禁止使用國旗與國歌。「這些不公正的做法違反了《奧林匹克憲章》的基本原則」，其中包括「體育運動是一項人權。每個人均須享有從事體育運動的機會，而不受任何形式的歧視」、「奧林匹克活動中的運動組織應保持政治中立」，及「應確保享有本《奧林匹克憲章》所規定的權利和自由，不受諸如種族、政治傾向或其他意見、國籍或社會出身、出生或其他身分等任何形式的歧視」。
且目前國際奧會針對台灣的限制已延伸至支持「台灣」的奧運場內觀眾，巴黎奧運上，帶有「台灣」字樣或包含台灣意象之標語或物品被完全禁止，台灣粉絲手中的標語及國旗被奧會保全人員或中國籍人士搶走，甚至被強制驅離奧運賽場。
FAPA及其他參與連署的組織「強烈譴責這些不公平的暴力行為」，呼籲IOC立即停止對台灣的歧視與不公待遇，讓台灣的運動員們能以『台灣之名』驕傲地站上奧運的國際舞台！