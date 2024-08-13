林郁婷拳擊國光獎章與90萬獎金恢復了！卓榮泰： 已申請專案處理
2024年巴黎奧運賽事落幕，台灣好手林郁婷等在今（13）日返抵國門，行政院長卓榮泰也在今天宣布，將恢復林郁婷在去年因為IBA不當認定遭取消名次、而未能獲得的國光獎章鼓勵，預計恢復國光獎章，並依規定發出國光獎金90萬，為林郁婷「加碼」獎金。林郁婷在巴黎奧運受到「性別爭議」，其中國際拳總（IBA)也取消她的銅牌，但林郁婷蒙受不白之冤，卓榮泰也決定在今天恢復給林郁婷國光獎章，並且還給她獎金。卓榮泰說：「我已經請教育部擬定專案，即刻恢復並依規定發給林郁婷國光獎章以及國光獎金90萬」，決定還給林郁婷清白。
記者吳政紘/綜合報導
林郁婷遭受國際壓力 曾被取消銅牌
行政院長卓榮泰接受《中央社》訪問時表示，今天已經請教育部擬定專案，即刻恢復並依規定發給林郁婷國光獎章以及國光獎金90萬，卓榮泰透露，林郁婷個人在抗拒這麼大的壓力下，在法律途徑上她做出選擇不提告。但是國家肯定她的想法，也尊重她的權利。
卓榮泰認為，外界也看到林郁婷堅定跟柔情的一面，真的是俠骨柔情的一位國際一流拳擊好手，「她已經用她的行動證明，戰勝自己也戰勝全世界，這是對她來講是莫大的勝利」。
去年在印度新德里所舉行的國際拳擊世界錦標賽，林郁婷榮獲銅牌，但當時因為國際拳總IBA不當的認定，遭取消名次，她也因此未獲得國光獎章的鼓勵。不過林郁婷這次抵抗外界壓力，順利頂住壓力奪金。
卓榮泰說，國家必須要恢復林郁婷在去年因為IBA不當認定取消名次，而未能獲得的國光獎章鼓勵，「我已經請教育部擬定專案，即刻恢復並依規定發給林郁婷國光獎章以及國光獎金90萬」，決定還給林郁婷清白。