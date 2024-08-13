「總統病」難纏疾病　醫：中西合療擺脫之苦

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞洲大學附屬醫院中醫科主任陳志昇表示，潰瘍性結腸炎是發炎性腸道疾病之一，也是一種自體免疫相關疾病，致病機轉不明，推測可能與遺傳、免疫系統失調、腸道共生菌失衡、飲食、壓力等因素有關，一般好發於20歲左右年輕人，以及50至60歲中年人，症狀包括持續腹瀉、嚴重腹痛、解血便和黏液便，伴隨體重減輕、發燒等症狀，並可能造成腸道出血、腸道穿孔，增加罹患大腸癌機率等併發症。
陳志昇指出，潰瘍性結腸炎發生率和盛行率逐年增加，加上前日本首相安倍晉三、美國前總統約翰甘迺迪、前總統小布希弟弟馬文布希等名人患病，因此也被稱為「總統病」，各界開始重視這難纏疾病，國內統計潰瘍性結腸炎盛行率約為每10萬人中有12人，每年約350例新診斷病例，以前述患者為例，就醫前便飽受腹瀉所苦，無論上班或外出，都時時擔心「情不自禁」，生活品質日益惡化。
亞大醫院肝膽腸胃科主治醫師陳政國也表示，當腸道處於長期慢性發炎狀態，腸胃道日後發生惡性腫瘤病變的機率也較高，因此西醫治療急性潰瘍性結腸炎時，常會使用磺胺類藥物、類固醇、解痙劑及鎮定劑，只是效果有時不理想，至於嚴重性患者則會使用免疫調節劑，但長時間使用免疫調節劑，也可能有致癌的風險。
經評估，治療胃腸道疾病的各種輔助與替代醫學中，已有許多的臨床研究及試驗結果，支持中醫藥治療發炎性腸道疾病有不錯的療效，各國採用中醫藥介入治療發炎性腸道疾病的比率也快速增加，因此與患者討論後，同意採用中西醫合療方式雙管齊下。
陳志昇強調，「潰瘍性結腸炎」屬於中醫的「泄瀉」、「痢疾」、「便血」、「腸風」或「臟毒」的範圍，中醫典籍如《內經‧通評虛實論》就曾有相關描述，而在治療潰瘍性結腸炎的藥物部分，也在《金匱要略》中就有相關記載：「熱利下重者，白頭翁湯主之」，指出可以用「白頭翁湯」來清熱解毒而加以治療。
尤其潰瘍性結腸炎急性發作期最常見的中醫證型為濕熱內蘊型，就需採用清熱解毒的白頭翁湯來處理治療，再配合西醫治療，可大幅降低疾病嚴重度，提高患者的整體生活品質。
該名男性病患在持續長達18個月追蹤治療及觀察後，發現無論是病症緩解、檢驗數據等都回歸正常，大腸鏡檢查及病理切片報告也揭示中西醫合療後的顯著改善效果，後續也提醒病人避免辛辣及油膩的飲食習慣，多攝取易消化、高纖維等原型食物。
陳志昇、陳政國均表示，中西醫團隊聯手的成功案例，展現團隊合作默契，為患者提供更全面的治療選擇，有可能在未來取得更多、更好的治療成果，讓潰瘍性結腸炎患者重拾健康與希望，也為醫療發展趨勢樹立典範，堪稱病患的福音。