民眾黨政治獻金連環爆 吳思瑤籲黃國昌：查弊不必捨近求遠
民眾黨政治獻金爭議連環爆，雖主席柯文哲昨親上火線召開記者會，但仍有諸多疑點尚待釐清，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今（13）日認為，記者會後反而有更多問號，而民眾黨全黨進入大切割、大甩鍋、大崩盤階段，如今民眾黨還有三關要過，另喊話喜歡查弊、打著道德正義大旗的黃國昌「查弊不必捨近求遠」，難道一句「相信柯文哲個人誠信」就能簡單呼隆過去嗎？
記者陳威叡／台北報導
民眾黨政治獻金爭議連環爆，主席柯文哲、時任競選總幹事黃珊珊與財務長李文宗親上火線召開記者會，將矛頭指向會計師端木正「便宜行事」調節款項，李文宗更稱「我負責任地跟大家報告，我完全不知情」成為金句。
對此吳思瑤說，如今民眾黨還有3關要過，首先是監察院《政治獻金法》調查，其次是檢調分案並有其他人告發，第三關則是政治誠信與道德，但以昨天記者會來看，顯然誠信過不了社會這關。
吳思瑤也向喜歡查弊、打著道德正義大旗的黃國昌喊話，稱「查弊不必捨近求遠」，他身在其中的民眾黨有涉及違法舞弊行為，質疑黃國昌以「便宜行事、相信柯文哲個人誠信」就能簡單呼隆過去嗎？遺憾的說，「柯文哲的新政治是假的，而黃國昌的假正義是真的。」