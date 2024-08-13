下體卡桿爆紅！藝術家重現奧運「撐竿跳名場面」 選手驚喜回覆
2024巴黎奧運圓滿落幕，世界各國運動員除了在賽場上大放異彩外，也創造出不少「經典名場面」，法國撐竿跳選手安東尼·阿米拉蒂 （Anthony Ammirati）在預賽時因「下體卡桿」意外爆紅，紐約藝術家在社群上重現此瞬間，釣出選手本人回覆「我也要！」令網友笑翻。
記者劉彦誼／綜合報導
法國21歲「撐竿跳天才」安東尼·阿米拉蒂在挑戰高度5.70公尺時，因下體勾到橫桿，導致橫桿掉落，無緣晉級，不過此「卡桿瞬間」讓他爆紅，社群媒體粉絲數從8000多人暴增至29萬人，可說是這屆奧運「最熱門話題」。
紐約藝術家Dave Pollot看準此熱門趨勢，以那幕「撐竿跳名場面」為靈感，利用油畫方式重現畫面，並在社群媒體po出創作過程，吸引大批民眾按讚留言，「主角」安東尼·阿米拉蒂也在留言區驚喜回覆「給我這個！」表示自己也想要這幅「曠世巨作」，讓網友轟動，紛紛留言「他應得到這幅畫！」、「阿米拉蒂輸了比賽，贏了全世界」。
擅長創作奇趣創作的Dave Pollot是一位軟體工程師兼藝術家，業餘時間裡，他會到舊物二手店尋找一些被遺忘的舊畫作進行升級改造，藉由將當代元素和普通的肖像、風景畫的融合，打造與原作品毫無違和感的有趣畫作。此「撐竿跳場面」的畫作中，Dave Pollot表示有特意將畫框底部用成「彎的」，就是為了更好的呈現撐竿跳當下橫桿的表現。
安東尼·阿米拉蒂於賽後發布TikTok短片，並配文「你的（下面）包裝比你的表現更受歡迎」，自嘲撐竿跳失誤，但他也向法國田徑聯合會坦言「有點沮喪」、「我的身體狀態是100%，但我缺少了一點撐竿跳的訓練。」