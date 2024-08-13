62歲劉德華將在台開唱！巡迴收驚喜大禮太感動　承諾：唱到70歲

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劉德華為了讓自己有適當的休息，所以每一站完成後，都會小休數天，他面對精力充沛的粉絲也不得不說：「他們的歡呼、吶喊聲比我還要強！超棒！」事實上劉德華雖然超過5年沒有舉行演唱會，但體能還是很不錯，至今已經唱了22場。提到這次演出的感受，他每一站都捨不得的說：「開心的時間真的過得好快，36場演唱會已經唱了超過一半，接下來還有更多跟粉絲觀眾在場館開心的時刻。觀眾的熱情對我來說是正能量，每日都鞭策自己keep going。」
劉德華也很珍惜的說：「大家能夠有這些機會相聚，特別珍惜。明白到粉絲對自己的愛惜，大家應該用享受這種心情去看演唱會 ，乖乖的坐在自己座位上舉起雙手舞動一下，那就最好了，順便當做運動。」而每個城市的粉絲也很熱情，紛紛祭出應援，其中最大的一份禮物就是有一群粉絲唱、作、導製作出一首《愛華1萬年》的MV，非常有心。
被問到是否覺得粉絲很有才華？劉德華欣慰表示：「他們不只有才華，還很『愛華』，每一次聽到他們在場內不停說『劉德華、我愛你！、劉德華、我愛你！』，我真的享受他們的聲音，時時刻刻都被他們的舉止感動，粉絲所給我的是一份福氣。我相信即使我70歲、80歲在台上，仍然那麼愛我，所以『我也愛你們（粉絲）！』」
劉德華將來台開唱 粉絲等登記抽票
緊接著劉德華在中國大陸還有重慶、杭州，深圳等14場演出，10月31日他也將到台北小巨蛋一連開唱4天，日前超級圓頂公布購票方式，這次不同於以往，消費者需在8月25日至8月30日登記報名，主辦單位會在8月31日公布抽選結果，中選者要在8月31日11點28分至9月2日11點28分這段時間完成繳費，才算是購票成功，而8月28日11點28分中國信託卡友限區，將限量優先實名購票（含簽帳金融卡，無法使用AE、大來、銀聯卡）。