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宜蘭「味芳海鮮園」提前熄燈！店家悲痛證實老闆辭世：正式退休了

▲宜蘭羅東50年老店「味芳海鮮園」餐廳日前宣布熄燈，卻提前至10日結束營業，店家於今日悲痛證實，老闆已於近日病逝，結束傳奇的一生。（圖／翻攝自臉書）
▲宜蘭羅東50年老店「味芳海鮮園」餐廳日前宣布熄燈，卻提前至10日結束營業，店家於今日悲痛證實，老闆已於近日病逝，結束傳奇的一生。（圖／翻攝自臉書）

記者賴禹妡／綜合報導

宜蘭羅東50年老店「味芳海鮮園」餐廳，日前突拋熄燈震撼彈，宣布至8月15日就會結束營業，引起大票在地老饕不捨。未料陸續有客人接獲通知，店家提早至10日結束營業，傳出是因為老闆「財哥」吳枝財身體不適住院治療，對此店家也於今（13）日悲痛證實，老闆已於昨日病逝，結束傳奇的一生。

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「味芳海鮮園」上個月底在臉書宣布熄燈消息，表示由於老闆身體因素，決定於8月15日結束營業。消息傳出後，許多當地人為了品嚐最後一次好味道，紛紛打電話搶訂桌，導致餐廳日前天天爆滿，假日更是一位難求，然而11日以後的訂位客人全都接獲店家通知，需要提前結束營業，因此取消訂桌，讓不少人相當擔心老闆的身體狀況。

▲（圖／翻攝自臉書）
▲「味芳海鮮園」上個月底在臉書宣布熄燈消息，表示由於老闆身體因素，決定於8月15日結束營業。（圖／翻攝自臉書）
對此，《NOWnews今日新聞網》記者實際致電關心店家，店員證實老闆已於12日病逝，「老闆正式回家、退休了」，目前店內也已全面結束營業。店家日前的聲明也提到，「味芳即將熄燈，但是我們相信屬於味芳的獨特滋味，會永遠儲存你我的記憶的扉頁中」，感謝顧客一直以來的支持，陪著味芳一起咀嚼人生百味、攜手創造幸福「食」光。

實際查詢Google，可見「味芳海鮮園」累積1279則評論，評價為4顆星，許多老饕大讚餐廳的好手藝，「這老店應該是羅東僅存40年如一日的好吃所在」、「民宿老闆娘推薦當地人吃了50年的老牌餐廳，CP值極高，物超所值」、「食物用料實在，又特別好吃，各種海鮮用料不手軟」，對於再也吃不到味芳好味道，感到相當不捨。

▲（圖／翻攝自Google Maps）
▲實際查詢Google，可見「味芳海鮮園」累積1279則評論，評價為4顆星，許多老饕大讚餐廳的好手藝，對於再也吃不到味芳好味道，感到相當不捨。（圖／翻攝自Google Maps）
老闆吳枝財的家屬也發出聲明，寫下：

柴米油鹽醬醋茶，煎煮炒炸燜燉焗！精挑細擇，嚴格把控每一份食材，舞鍋弄鏟，用心調制每一道料理，讓幸福的「酸甜苦辣」在舌尖躍動，在味蕾上翻湧，在齒頰間留香！這是味芳的日常，也是味芳老闆吳枝財五十年如一日的堅持！

然而，天下無不散的筵席，味芳老闆已於昨日走完屬於自己的精彩人生！一頓飯，一世情，感謝大家在味芳與我們一起咀嚼人生百味，感謝大家在味芳與我們攜手創造幸福時光，感謝大家一路以來對味芳的支持與肯定，味芳雖已提前熄燈，但是我們相信屬於味芳的獨特滋「味」會永遠儲存你我的記憶的扉頁中，永遠留「芳」！謝謝大家！

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