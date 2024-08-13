宜蘭「味芳海鮮園」提前熄燈！店家悲痛證實老闆辭世：正式退休了

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對此，《NOWnews今日新聞網》記者實際致電關心店家，店員證實老闆已於12日病逝，「老闆正式回家、退休了」，目前店內也已全面結束營業。店家日前的聲明也提到，「味芳即將熄燈，但是我們相信屬於味芳的獨特滋味，會永遠儲存你我的記憶的扉頁中」，感謝顧客一直以來的支持，陪著味芳一起咀嚼人生百味、攜手創造幸福「食」光。
實際查詢Google，可見「味芳海鮮園」累積1279則評論，評價為4顆星，許多老饕大讚餐廳的好手藝，「這老店應該是羅東僅存40年如一日的好吃所在」、「民宿老闆娘推薦當地人吃了50年的老牌餐廳，CP值極高，物超所值」、「食物用料實在，又特別好吃，各種海鮮用料不手軟」，對於再也吃不到味芳好味道，感到相當不捨。
老闆吳枝財的家屬也發出聲明，寫下：
柴米油鹽醬醋茶，煎煮炒炸燜燉焗！精挑細擇，嚴格把控每一份食材，舞鍋弄鏟，用心調制每一道料理，讓幸福的「酸甜苦辣」在舌尖躍動，在味蕾上翻湧，在齒頰間留香！這是味芳的日常，也是味芳老闆吳枝財五十年如一日的堅持！
然而，天下無不散的筵席，味芳老闆已於昨日走完屬於自己的精彩人生！一頓飯，一世情，感謝大家在味芳與我們一起咀嚼人生百味，感謝大家在味芳與我們攜手創造幸福時光，感謝大家一路以來對味芳的支持與肯定，味芳雖已提前熄燈，但是我們相信屬於味芳的獨特滋「味」會永遠儲存你我的記憶的扉頁中，永遠留「芳」！謝謝大家！