蘿拉「超扯行徑」再曝光！蔡阿嘎氣炸怒摔1物品 員工全嚇傻
百萬YouTuber蔡阿嘎6月無預警開除資深員工蘿拉，指控對方造假A、B合約，還捲款8位數金額。事件延燒至今，相關話題仍有不少討論。大頭佛工作室在昨（12）日上傳的最新一集影片中，員工鴨鴨爆料蔡阿嘎曾對前員工蘿拉發脾氣，還因此摔破一個紙箱，接著元老級成員蔡宗翰進一步解釋事發經過，在場人士一聽全嚇瘋。
記者許芷芸／綜合報導
蘿拉又爆出凹廠商惡行 蔡阿嘎氣炸摔箱子
蔡阿嘎的YouTuber頻道「大頭佛工作室」突破20萬訂閱，為了感謝粉絲支持，員工特地全員到齊，準備了100題QA來回應粉絲提問。而其中有一題，粉絲好奇一向脾氣很好的蔡阿嘎是否曾對員工發脾氣，對此員工鴨鴨爆料：「有摔過一個東西！摔破一個箱子。」
另一名同事則笑說：「那就不是對員工，是對前員工！」表明當時事主就是蘿拉。元老級成員蔡宗翰接著進一步說明：「就發現有人飲料自己買不起啊，硬要叫廠商送。10杯就算了，送了80杯。」跨張行徑讓蔡阿嘎也忍不住動怒摔東西。
蔡阿嘎表演脫口秀自嘲 曝光遭蘿拉詐騙金額
而蔡阿嘎近日模擬知名脫口秀《狗屎寫手》拍片，用蘿拉事件寫成地獄段子自嘲。影片中蔡阿嘎意外曝光遭詐騙金額高達「3千萬」元，掀起網友熱議，驚呼：「原來前員工直接騙走了1.5個奧運金牌獎金（奧運金牌獎金為2000萬元）。」