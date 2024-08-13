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蘿拉「超扯行徑」再曝光！蔡阿嘎氣炸怒摔1物品　員工全嚇傻

▲蔡阿嘎（圖左）6月宣布開除資深員工蘿拉（圖右），話題至今持續延燒。昨（12）日大頭佛工作室上傳最新一集影片，有員工爆料蔡阿嘎曾對前員工蘿拉發脾氣，還因此怒摔紙箱。（圖／蔡阿嘎臉書）
▲蔡阿嘎（圖左）6月宣布開除資深員工蘿拉（圖右），話題至今持續延燒。昨（12）日大頭佛工作室上傳最新一集影片，有員工爆料蔡阿嘎曾對前員工蘿拉發脾氣，還因此怒摔紙箱。（圖／蔡阿嘎臉書）

記者許芷芸／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎6月無預警開除資深員工蘿拉，指控對方造假A、B合約，還捲款8位數金額。事件延燒至今，相關話題仍有不少討論。大頭佛工作室在昨（12）日上傳的最新一集影片中，員工鴨鴨爆料蔡阿嘎曾對前員工蘿拉發脾氣，還因此摔破一個紙箱，接著元老級成員蔡宗翰進一步解釋事發經過，在場人士一聽全嚇瘋。

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蘿拉又爆出凹廠商惡行　蔡阿嘎氣炸摔箱子

蔡阿嘎的YouTuber頻道「大頭佛工作室」突破20萬訂閱，為了感謝粉絲支持，員工特地全員到齊，準備了100題QA來回應粉絲提問。而其中有一題，粉絲好奇一向脾氣很好的蔡阿嘎是否曾對員工發脾氣，對此員工鴨鴨爆料：「有摔過一個東西！摔破一個箱子。」

▲蔡阿嘎的YouTuber頻道「大頭佛工作室」拍片回答粉絲提問，有員工透露蔡阿嘎曾對蘿拉發脾氣，還因此摔破1個箱子。（圖／大頭佛工作室YT頻道）
▲蔡阿嘎的YouTuber頻道「大頭佛工作室」拍片回答粉絲提問，有員工透露蔡阿嘎曾對蘿拉發脾氣，還因此摔破1個箱子。（圖／大頭佛工作室YT頻道）
另一名同事則笑說：「那就不是對員工，是對前員工！」表明當時事主就是蘿拉。元老級成員蔡宗翰接著進一步說明：「就發現有人飲料自己買不起啊，硬要叫廠商送。10杯就算了，送了80杯。」跨張行徑讓蔡阿嘎也忍不住動怒摔東西。

▲員工表示蘿拉硬要叫廠商送飲料，而且一次就叫了80杯，跨張行徑讓中人聽傻。（圖／大頭佛工作室YT頻道）
▲員工表示蘿拉硬要叫廠商送飲料，而且一次就叫了80杯，跨張行徑讓眾人聽傻。（圖／大頭佛工作室YT頻道）
蔡阿嘎表演脫口秀自嘲　曝光遭蘿拉詐騙金額　

而蔡阿嘎近日模擬知名脫口秀《狗屎寫手》拍片，用蘿拉事件寫成地獄段子自嘲。影片中蔡阿嘎意外曝光遭詐騙金額高達「3千萬」元，掀起網友熱議，驚呼：「原來前員工直接騙走了1.5個奧運金牌獎金（奧運金牌獎金為2000萬元）。」

▲蔡阿嘎上演脫口秀，疑說溜嘴被詐騙總金額高達3千萬元。（圖／蔡阿嘎Life YouTube頻道）
▲蔡阿嘎上演脫口秀，疑說溜嘴被詐騙總金額高達3千萬元。（圖／蔡阿嘎Life YouTube頻道）



蔡阿嘎說溜嘴！遭詐總金額「是1.5個奧運獎金」蘿拉新動作出現了

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