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三寶媽葉家妤「狂甩10KG」身材不科學！泳裝照曬超狂雪白大長腿

▲三寶媽葉家妤身材不科學，手舉三寶小酪梨，露出結實手臂，腹部還有馬甲線，泳裝照曬超狂大長腿。（圖／葉家妤臉書）
▲三寶媽葉家妤身材不科學，手舉三寶小酪梨，露出結實手臂，腹部還有馬甲線，泳裝照曬超狂大長腿。（圖／葉家妤臉書）

記者林奕如／綜合報導

八點檔女星葉家妤宣告產後回歸，她狂甩10KG恢復好身材，也在近日分享與老公陳宇風帶三寶們一起去美國度假的日常美照， 照片中她手舉三寶小酪梨，露出結實的手臂，腹部還有馬甲線，引起全網一陣驚呼：「三寶媽身材不科學。」

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葉家妤留言加碼公開和小酪梨的泳裝照，一雙雪白纖細大長腿全都露，完全看不出來已經是40歲以上的三寶媽。她也開心分享，因為變瘦發生的趣事，葉家妤俏皮地說：「我們在美國逛街，結果老公居然被路人認成是四個女兒的爸爸，我當下開心到不想反駁耶，現在只要想到那個畫面都在偷笑。」

▲葉家妤生三個小孩身材這樣不科學，泳裝照曬超狂大長腿。（圖／葉家妤臉書）
▲葉家妤留言加碼公開和小酪梨的泳裝照，一雙雪白纖細大長腿全都露。（圖／葉家妤臉書）
她這趟來美國都沒節制，天天都吃高熱量美食，本來以為體態會反彈，結果不但沒有還瘦一圈。而被問到如何維持身材，她也不藏私：「其實我就是三餐正常吃、多喝水，但幾乎沒時間去運動，因為帶孩子真的太忙了，平常只能抱小酪梨當重訓，也會搭配代謝輔助食品。」

葉家妤和陳宇風因戲結緣，進一步相知相惜、攜手走入家庭，至今已經結婚13年，育有Abby、NiNi兩個可愛的女兒，卻又在44歲懷了第三胎，去年11月迎接小酪梨誕生。第三胎真的是意外，因為她一直以為要更年期，經期不準所以沒在避孕，沒想到竟懷孕，自己嚇到尖叫，老公知道懷孕也驚喊：「你陰我啊！」夫妻互動笑翻眾人。

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