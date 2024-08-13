快訊／雨勢升級！雙北等18縣市「豪大雨特報」 暴雨一路下到晚上
受大低壓帶、午後對流雲系發展旺盛影響，今（13）日各地水氣仍偏多，中央氣象署發布「大雨特報」，提醒桃園以北、苗栗、宜蘭、臺中、彰化、南投、臺南地區及各地山區有局部大雨發生的機率，雨勢可能會持續到入夜，請注意雷擊及強陣風。
記者張志浩／綜合報導
氣象署簡任技正伍婉華表示，今明兩天午後，各地有局部短暫雷陣雨，山區有「局部大雨或豪雨」發生的機率。週四開始至下週，天氣更不穩定，對流雲系發展旺盛，大部分地區降雨是「整天性的」，尤其中南部降雨時間比較長，全天不定時有「短暫性陣雨或雷雨」，且可能出現局部性大雨，其它則持續是午後的局部性大雨，且雨勢可能延續到晚上。
⚠️大雨特報警戒範圍
🟡豪雨：彰化縣
🟡大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣山區
🟡今日（8/13）累積雨量排行（截至15:00）
1、彰化縣芬園鄉：104.0毫米
2、新竹縣五峰鄉：82.5毫米
3、新北市三峽區：74.0毫米
4、新竹縣橫山鄉：71.5毫米
5、宜蘭縣大同鄉：70.5毫米