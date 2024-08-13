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「博士奇」走丟了！超傳神肖像圖吸朝聖　下秒本尊現身笑翻全場

▲中國有棟大樓管理室，日前貼出「失狗招領」的通知單，而狗狗本尊現身後，竟和通知單上的畫像極為相似。（圖／翻攝自微博）
▲中國有棟大樓管理室，日前貼出「失狗招領」的通知單，而狗狗本尊現身後，竟和通知單上的畫像極為相似。（圖／翻攝自微博）

記者賴禹妡／綜合報導

中國有棟大樓管理室，日前貼出「失狗招領」的通知單，只見上頭畫著一隻長相奇特的狗狗，管理員還寫下「誰家的狗丟了？到大堂認領！挺醜的，長這樣。」而狗狗本尊現身後，竟和通知單上的畫像極為相似，原來是品種哈士奇混博美的「博士奇」狗狗，讓網友忍不住笑翻直呼：「眼睛的部分是靈魂！」

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微博近日瘋傳一段影片，只見大樓的管理室牆邊，貼著一張手繪的通知單，上頭除了寫著「誰家的狗丟了？到大堂認領！」一旁更備註「挺醜的，長這樣。」通知單上則畫有一隻長相奇特的狗狗，雙眼又大又空洞，身體還十分細長，尾巴更像煙火般炸開，讓人看了相當不解。

▲（圖／翻攝自微博）
▲大樓的管理室牆邊，貼著一張手繪的通知單，上頭除了寫著「誰家的狗丟了？到大堂認領！」一旁更備註「挺醜的，長這樣。」（圖／翻攝自微博）
沒想到，影片下一幕就是主人將狗狗領回的畫面，只見狗狗真的和通知單上的繪圖如出一徹，雖然頭部花紋像哈士奇，眼睛卻又凸又大，身材還屬於小型犬。狗狗在媽媽手中，一臉矇懂地被抓回家，貌似不知道到底發生什麼事。

影片曝光後，也讓網友忍不住留言笑喊，「該說不說，畫得挺像」、「一個被耽誤的畫家」、「眼睛的部分是靈魂」。事實上，這隻「博士奇」今年5歲，本名叫做「卡娃伊」，體重4.8公斤，媽媽是哈士奇，爸爸則是博美犬，「卡娃伊」個性十分調皮搗蛋，再加上長相完全融合爸媽的特徵，主人也拍了許多日常影片上傳到抖音平台，因此累積不少粉絲。

▲（圖／翻攝自微博）
▲這隻5歲的「博士奇」，本名叫做「卡娃伊」，為哈士奇、博美犬混種，個性十分調皮搗蛋。（圖／翻攝自微博）

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