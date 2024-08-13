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「披頭四」約翰藍儂怒退英國女王勳章！含手寫抗議信240萬賣出

▲「披頭四」約翰藍儂（右圖）不滿英國涉入奈及利亞內戰，怒退回英國女王勳章，勳章、手寫抗議信在拍賣會上以6萬英鎊（約新台幣240萬元）賣出。（圖／海鵬）
▲「披頭四」約翰藍儂（右圖）不滿英國涉入奈及利亞內戰，怒退回英國女王勳章，勳章、手寫抗議信在拍賣會上以6萬英鎊（約新台幣240萬元）賣出。（圖／海鵬）

記者黃雅琪／綜合報導

紀錄電影《天生女王》精彩描繪英國女王伊莉莎白二世的傳奇人生。她在位70年、前後共統治30餘個國家，是英國史上在位時間最長的君主。英國女王在位時每年授勳名單眾所矚目，包括007男星丹尼爾克雷格、前首相布萊爾、擴大同志權利的保守黨黨魁梅傑，以及她的媳婦卡蜜拉。紀錄片中，「披頭四樂團」主唱約翰藍儂因為不滿英國涉入奈及利亞內戰，不僅退回女王勳章還親筆寫下抗議信，而該封信件與勳章最終以6萬英鎊（約240萬台幣）被高價賣出。

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有「史上最偉大、最有影響力的搖滾樂團」美譽的「披頭四樂團」，由約翰藍儂、保羅麥卡尼、喬治哈里森、林哥史達所組成。他們出身英格蘭西岸的海港城市利物浦，1962年以「披頭四」發表出道單曲。作品張張大賣，火紅人氣延燒至全世界，其人氣超越音樂領域、甚至成為社會現象。約翰藍儂個人專輯更是銷量破千萬，被《滾石》（Rolling Stone）雜誌選為「史上最偉大的歌手」。

▲「披頭四樂團」獲英國女王頒贈「員佐勳章」（MBE），左起為林哥史達（Ringo Starr）、約翰藍儂、保羅麥卡尼（Paul McCartney）、喬治哈里森（George Harrison）。（圖／海鵬）
▲「披頭四樂團」獲英國女王頒贈「員佐勳章」（MBE），左起為林哥史達（Ringo Starr）、約翰藍儂、保羅麥卡尼（Paul McCartney）、喬治哈里森（George Harrison）。（圖／海鵬）
但在電影《天生女王》中，卻提及披頭四成員約翰藍儂，為抗議英國涉入奈及利亞內戰等行動，致函英國女王伊麗莎白二世，並退回女王於1965年因為「賺取外匯有功」而頒贈給他的「員佐勳章」（MBE），藉此除抗議英國涉及奈及利亞內戰、造成上百萬人死亡，同時也反對英國支持美國在越南的戰爭。

約翰藍儂向歌迷表示：「在戰爭中殺人而獲得的勳章，與透過音樂感動世界所獲得的勳章，究竟哪個才是對的？」驚人的是，該勳章連同約翰藍儂寫給英國女王伊麗莎白二世的親筆抗議信，竟在47年後的拍賣會上人人爭搶，並以6萬英鎊（約新台幣240萬元）賣出。《天生女王》8月16日在台上映。

▲約翰藍儂寫給英國女王伊麗莎白二世的親筆抗議信，在拍賣會上人人爭搶。（圖／海鵬）
▲約翰藍儂寫給英國女王伊麗莎白二世的親筆抗議信，在拍賣會上人人爭搶。（圖／海鵬）

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