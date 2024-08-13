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郭泓志被爆「腳踏兩條船」！《嗨！營業中》記者會缺席內幕曝光

▲《嗨！營業中》第四季主持人們日前齊現身做宣傳，郭泓志以視訊方式參與，未親自到場。（圖／資料照)
▲《嗨！營業中》第四季主持人們日前齊現身做宣傳，郭泓志以視訊方式參與，未親自到場。（圖／資料照)

記者藍詩孟吳昕蓓／台北報導

前職棒球員郭泓志轉戰演藝圈後主持、拍戲工作滿檔，日前節目《嗨！營業中》第四季舉行記者會時，身為卡司之一的郭泓志卻沒有現身，而是透過視訊跟大家一起連線，隔空合體。今（13）日就有爆料指出，郭泓志沒出席記者會不只是因為他人在美國，其實還有另一層考量。原來郭泓志「腳踏兩條船」，若加入《嗨！營業中》第四季，播出時間將跟先前錄好的節目《上船了各位！》打對台，局面尷尬。

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▲《嗨！營業中》第四季主持人們亂彈阿翔（前排左起）、鬼鬼、姚元浩、莎莎以及郭泓志以視訊方式（後排）在開播前記者會為節目做宣傳。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.30)
▲《嗨！營業中》第四季日前召開記者會，主持人乱彈阿翔、吳映潔、姚元浩、莎莎（前排由左至右）都有到場宣傳。（圖／資料照）
郭泓志人氣夯！2檔節目恐同時段播出「自己打自己」

今（13）日有爆料消息指出，郭泓志日前在《嗨！營業中》記者會上未親自出席其實藏有內幕，當天第四季卡司姚元浩、吳映潔、莎莎、乱彈阿翔皆有現身記者會，唯隊長郭泓志只透過視訊連線跟大家合體，疑似被刻意做切割。

原來，郭泓志先前參與的實境節目《上船了各位！》在7月20日首播，播出時段為每週六，未來將和《嗨！營業中》第四季播出時間打對台，這也不免讓外界好奇，郭泓志在營業中第四季到底會以何種身分參與錄製，播出撞檔的時段畫面是否會「被消失」？

▲郭泓志挑戰尺寸超大的炮爐炒青菜，成品失敗遭姚元浩嫌棄。（圖／好看娛樂提供）
▲郭泓志先前也有參與《嗨！營業中》第三季，對料理親力親為。（圖／好看娛樂提供）
《嗨！營業中4》、《上船了各位！》播出撞檔有影響？製作單位回應了

針對外界關注，好看娛樂王貞妮否認了有意讓郭泓志消失在《嗨！營業中》記者會的傳聞，王貞妮表示：「我們因為上一季合作很愉快 本來就會繼續合作，至於藝人時段對打部分，大家日後都會更小心。」三立電視則回應，「郭哥」對兩邊都很重要。

事實上，郭泓志近年來與好看娛樂合作密切，由好看娛樂製作的節目《全明星運動會》、《嗨！營業中》第三季、《我的明星村長》都有郭泓志身影。而《上船了各位！》則是由三立、華視、日本極東電視台合作的跨國實境節目，對7名藝人進行划船特訓，最終目標是讓他們從花蓮外海划船到日本石垣島，相當有挑戰性。

▲郭泓志《上船了》被爆私找工作人員表達不滿　好勝心強狂練划船。（圖／三立提供）
▲郭泓志（左1）在《上船了各位！》節目中表現也相當亮眼，獲得不少粉絲關注。（圖／三立提供）

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