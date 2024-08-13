郭泓志被爆「腳踏兩條船」！《嗨！營業中》記者會缺席內幕曝光

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今（13）日有爆料消息指出，郭泓志日前在《嗨！營業中》記者會上未親自出席其實藏有內幕，當天第四季卡司姚元浩、吳映潔、莎莎、乱彈阿翔皆有現身記者會，唯隊長郭泓志只透過視訊連線跟大家合體，疑似被刻意做切割。
原來，郭泓志先前參與的實境節目《上船了各位！》在7月20日首播，播出時段為每週六，未來將和《嗨！營業中》第四季播出時間打對台，這也不免讓外界好奇，郭泓志在營業中第四季到底會以何種身分參與錄製，播出撞檔的時段畫面是否會「被消失」？
《嗨！營業中4》、《上船了各位！》播出撞檔有影響？製作單位回應了
針對外界關注，好看娛樂王貞妮否認了有意讓郭泓志消失在《嗨！營業中》記者會的傳聞，王貞妮表示：「我們因為上一季合作很愉快 本來就會繼續合作，至於藝人時段對打部分，大家日後都會更小心。」三立電視則回應，「郭哥」對兩邊都很重要。
事實上，郭泓志近年來與好看娛樂合作密切，由好看娛樂製作的節目《全明星運動會》、《嗨！營業中》第三季、《我的明星村長》都有郭泓志身影。而《上船了各位！》則是由三立、華視、日本極東電視台合作的跨國實境節目，對7名藝人進行划船特訓，最終目標是讓他們從花蓮外海划船到日本石垣島，相當有挑戰性。