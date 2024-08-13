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薔薔體驗「荷蘭紅燈區」遭騙！坐地起價貴6倍　助理哀曝真實感受

▲薔薔分享到荷蘭知名紅燈區的經驗，她帶著男助理Song前往體驗，沒想到因此被騙錢，最後支付的價格是原先談好的6倍，讓Song呼籲大家不用來。（圖／薔薔IG）
▲薔薔分享到荷蘭知名紅燈區的經驗，她帶著男助理Song前往體驗，沒想到因此被騙錢，最後支付的價格是原先談好的6倍，讓Song呼籲大家不用來。（圖／薔薔IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

藝人薔薔（林嘉凌）直率敢言、作風大膽，瀟灑坦蕩的個性吸引大批粉絲，近來她卻風波不斷。日前她更新YT頻道節目影片，分享到荷蘭知名紅燈區的經驗，她帶著男助理Song前往體驗，沒想到因此被騙錢，最後支付的價格是原先談好的6倍，且感覺還不是很好，呼籲大家不用來。

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▲藝人薔薔（林嘉凌）從節目《我愛黑澀會》出道，憑著嗆辣的風格和性感的身材，獲得不少粉絲的支持與喜愛。薔薔近日與團隊夥伴和媽媽一起到西班牙派對之島「伊比薩島（Ibiza）」旅遊，挑戰歐洲最大全裸天體營。（圖／薔薔IG）
▲藝人薔薔（林嘉凌）直率敢言、作風大膽，瀟灑坦蕩的個性吸引大批粉絲。（圖／薔薔IG）
薔薔紀錄荷蘭紅燈區體驗過程　行情價約台幣3千元

薔薔拍影片記錄下荷蘭風化區的體驗過程，一行人到紅燈區去幫忙Song物色對象，Song還許願：「我希望不要太有侵略性，比較有女友感的那種。」讓薔薔忍不住吐槽：「女友感？在紅燈區哪來找的到女友感？」薔薔給Song2百歐元（約台幣6000元）去尋覓，她也直言當地行情價通常是1百多歐元（約台幣3000多元），她給的金額已經算高。

一行人繞了好幾圈後，Song終於選定人選，經薔薔詢問價格，是1百歐元20分鐘，薔薔還特別向對方強調Song是自己的弟弟，是初次體驗，希望對方能特別照顧，她形容對方的類型是運動型辣妹，但Song的體驗卻不是很好，獨自進去後先被要求刷卡1百歐元，櫥窗女郎又稱這些錢只能有獨處時間，若要有肢體接觸需要支付額外金額。

▲（圖／薔薔YT頻道）
▲最後花費2萬多，讓薔薔瞬間傻眼。（圖／薔薔YT頻道）
全套體驗要價2萬　薔薔傻眼竟被騙錢

最後完成全套體驗竟然需要支付6百歐元（約台幣2萬1305元），Song也在對方說服下刷卡，但事後他的感受卻不是很好，因為沒經驗，最後花的錢也飆高成原本的6倍，讓薔薔直呼：「怎麼搞成這樣，被人家騙錢了啦！」被問到是否值得，Song也坦言：「我覺得不用來，大家不用來。」薔薔更藉此呼籲，若遇到突然坐地起價就直接離開，千萬別受騙。

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