薔薔體驗「荷蘭紅燈區」遭騙！坐地起價貴6倍　助理哀曝真實感受

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薔薔拍影片記錄下荷蘭風化區的體驗過程，一行人到紅燈區去幫忙Song物色對象，Song還許願：「我希望不要太有侵略性，比較有女友感的那種。」讓薔薔忍不住吐槽：「女友感？在紅燈區哪來找的到女友感？」薔薔給Song2百歐元（約台幣6000元）去尋覓，她也直言當地行情價通常是1百多歐元（約台幣3000多元），她給的金額已經算高。
一行人繞了好幾圈後，Song終於選定人選，經薔薔詢問價格，是1百歐元20分鐘，薔薔還特別向對方強調Song是自己的弟弟，是初次體驗，希望對方能特別照顧，她形容對方的類型是運動型辣妹，但Song的體驗卻不是很好，獨自進去後先被要求刷卡1百歐元，櫥窗女郎又稱這些錢只能有獨處時間，若要有肢體接觸需要支付額外金額。
全套體驗要價2萬 薔薔傻眼竟被騙錢
最後完成全套體驗竟然需要支付6百歐元（約台幣2萬1305元），Song也在對方說服下刷卡，但事後他的感受卻不是很好，因為沒經驗，最後花的錢也飆高成原本的6倍，讓薔薔直呼：「怎麼搞成這樣，被人家騙錢了啦！」被問到是否值得，Song也坦言：「我覺得不用來，大家不用來。」薔薔更藉此呼籲，若遇到突然坐地起價就直接離開，千萬別受騙。