唐治平認屍2周後仍未火化母遺體！手機關機、友人曝「失聯內幕」
男星唐治平的母親6月3日被發現陳屍在自家頂樓，他一開始堅決不認屍，過了一個半月，他在7月29日現身板橋殯儀館，手戴母親的鑽戒連結，終於承認「那具屍體確實像我母親」。不過，距離認屍後2個禮拜，唐母遺體仍在殯儀館，友人表示，已經跟唐治平失聯7、8天。
記者林奕如／台北報導
從唐母死亡，經過57天，唐治平終於認屍，難過面對母親過世的事實，不過目前唐母遺體仍在殯儀館，狀態是「暫無結束日」。《NOWnews今日新聞》致電唐治平，手機是關機狀態，經紀人則表示，「聯繫不上很久了。」
而友人想要幫忙，也是跟唐治平失聯7、8天了，因為唐治平沒有病識感，也無法強制就醫，根據《三立新聞網》報導，友人無奈：「可能只能等他昏倒吧。如果屆時有善心人士發現、替他報警，大家才有機會協助他就醫。」
唐治平日前曾透露如何處理母親的後事，他表示並沒有台灣人的習俗概念，父親在泰國過世也是燒成灰灑在海裡，倒是覺得法鼓山不錯，因為在美國罹癌過世的阿姨也是放在法鼓山。
至於母親的遺物該如何處理？唐治平有點難開口，「就像壽險一樣，對我來說是一筆收入，但我實在不想說這件事，好像是在賺我媽媽死掉的錢一樣。」他表示媽媽的衣服或是珍珠項鍊、珠寶，能賣的都會賣掉，只會留下一個鑽石戒指。