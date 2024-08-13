中市智慧城市發展現況　盧秀燕：微軟公開肯定

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕指出，Microsoft在許多國家及城市推動數位服務，因此該公司十分了解相關業務推動的困難。此次訪美行程中，市府向微軟公司介紹台中市在智慧城市的管理、應用及服務現況與成效；日前微軟全球公共事務群政府解決方案事業部總經理寇克亞瑟更於社群網站公開讚許台中市政府在智慧城市的推動成效與便民措施。她表示，能被全世界頂尖的科技大公司肯定，相當不容易，呼籲各局處持續與數位治理局合作，持續精進各項管理與便民服務事項等智慧化工作。
數位治理局長林谷隆今以「服務e櫃檯，市民服務大平台」為題進行專案報告，市府推動多項市政線上服務，數位局更跨機關整合推出「服務e櫃檯」線上平台，彙整超過2600項線上服務，涵蓋線上申辦、場地借用，還有全台首創的「公用廣告欄線上申請」等服務，鼓勵市民多加利用。
林谷隆表示，台中市府線上申辦增3倍，減碳量同2.3座文心森林公園！市府重視數位化，因此在盧市長連任時，首要任務就是成立數位治理局，而數位轉型與淨零轉型相輔相成；數位局推出「服務e櫃檯」已提供市民線上申辦超過15萬次，不僅讓市民免於舟車勞頓，減少交通往返與紙張浪費的碳排放，大約等於2.3座文心森林公園一年的吸碳量，也是鼓勵市民朋友落實淨零減碳的實際行為。
林谷隆也說，數位局持續攜手各局處開展更多服務，如公用廣告欄線上申請就是台中市府的獨家功能，現在有90處公用廣告欄提供民眾使用，數位局也持續採納各界建言，優化「服務e櫃檯」的功能，嘉惠便利市民朋友。
數位局補充，「服務e櫃檯」整合多種市府線上申辦服務和臨櫃表單下載，設有「關鍵字搜索」功能，方便市民在線上辦理業務。民眾可使用「台中通」APP連動登錄，APP首頁的「線上申辦」就可直接串連「服務e櫃檯」。