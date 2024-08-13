量販首推頂級鳳梨酥「單顆150元」！眾見1豪華陣容秒懂：立刻入手

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雖說單顆要價近150元，不過「小山 進」是日本《電視冠軍》甜點大師、九次法國巧克力C.C.C.評鑑的巧克力大師殊榮，被譽為日本頂尖烘焙達人，今年5月小山進師傅來台參訪地農產品，在過程中對台農17號金鑽鳳梨留下深刻印象，特別以在地食材，研發不同於台灣的傳統鳳梨酥。
利用金鑽鳳梨果肉細嫩、甜度飽滿的特性，讓鳳梨酥香氣迷人，內餡豐富有層次，品嚐瞬間感受盡是迷人的鳳梨果香氣，並且搭配馬達加斯加波本種香草、京都森半抹茶粉、台灣妮娜92%巧克力等特選食材，開發出3種不同口味的鳳梨酥（原味、抹茶、巧克力）。
不僅如此，「NAKERY鳳梨酥禮盒」是雙大師美味傑作，除了小山進師傅獨家研發外，並由世界麵包冠軍吳寶春師傅在台生產製造，豪華陣容引發消費者關注，官方透露今（13）日剛開賣，10分鐘內秒售出一盒，今起8月21日家樂福新店店限定開賣，每日僅240盒，8月21日後全台門市開賣，每日限量600盒。
若是中秋節相聚烤肉加品嚐月餅，熱量滿滿讓人有點負擔？青草植物應用專家「阿原YUAN」攜手台中沅豐模具工作坊鄭永斌師傅，以台灣僅存的傳統手工雕刻粿印技藝，精心打造2024年好圓滿中秋禮盒，圓滿獻禮價1380元。
本次中秋禮盒以「好圓滿」為主題，傳遞圓滿寓意，融合傳統節日與在地文化美學，首次推出兩款不同設計的燙金精美禮盒。分別是象徵阿原農場山林意象的「十分圓滿」禮盒，以及繽紛花朵圍繞著玉兔的「繁花似錦」禮盒。
禮盒內容物兩款相同，皆包含特製三色好圓滿皂串，