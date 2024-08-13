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量販首推頂級鳳梨酥「單顆150元」！眾見1豪華陣容秒懂：立刻入手

▲家樂福與日本甜點職人「小山 進」師傅攜手合作，推出頂級鳳梨酥。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲家樂福與日本甜點職人「小山 進」師傅攜手合作，推出頂級鳳梨酥。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

中秋佳節即將到來！糕餅店摩拳擦掌推出最強禮盒，家樂福今年首推出高級鳳梨酥，每盒6入890元，單顆近150元，背後豪華陣容是與日本甜點職人「小山 進」師傅合作，加上世界麵包冠軍吳寶春輔助生產，雖是家樂福史上最高單價鳳梨酥，但開賣首日開賣10分鐘，即售出一盒。

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家樂福看好近年興起中秋賞月吃鳳梨酥的風潮，目前於家樂福烘焙上架的鳳梨酥共有14件商品，業者今年中秋節將鳳梨酥提升新層次，獨家與日本頂尖烘焙達人「小山進」師傅攜手合作推出「NAKERY鳳梨酥禮盒」，每盒6入、售價890元。

▲日本頂尖烘焙達人「小山進」師傅攜手合作推出「NAKERY鳳梨酥禮盒」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲日本頂尖烘焙達人「小山進」師傅攜手合作推出「NAKERY鳳梨酥禮盒」。（圖／記者鍾怡婷攝）
雖說單顆要價近150元，不過「小山 進」是日本《電視冠軍》甜點大師、九次法國巧克力C.C.C.評鑑的巧克力大師殊榮，被譽為日本頂尖烘焙達人，今年5月小山進師傅來台參訪地農產品，在過程中對台農17號金鑽鳳梨留下深刻印象，特別以在地食材，研發不同於台灣的傳統鳳梨酥。

利用金鑽鳳梨果肉細嫩、甜度飽滿的特性，讓鳳梨酥香氣迷人，內餡豐富有層次，品嚐瞬間感受盡是迷人的鳳梨果香氣，並且搭配馬達加斯加波本種香草、京都森半抹茶粉、台灣妮娜92%巧克力等特選食材，開發出3種不同口味的鳳梨酥（原味、抹茶、巧克力）。

不僅如此，「NAKERY鳳梨酥禮盒」是雙大師美味傑作，除了小山進師傅獨家研發外，並由世界麵包冠軍吳寶春師傅在台生產製造，豪華陣容引發消費者關注，官方透露今（13）日剛開賣，10分鐘內秒售出一盒，今起8月21日家樂福新店店限定開賣，每日僅240盒，8月21日後全台門市開賣，每日限量600盒。

▲日本頂尖烘焙達人「小山進」師傅（圖右）；。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲小山進師傅以在地的食材，研發不同於台灣的傳統鳳梨酥。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲小山進師傅以在地的食材，研發不同於台灣的傳統鳳梨酥。（圖／記者鍾怡婷攝）
若是中秋節相聚烤肉加品嚐月餅，熱量滿滿讓人有點負擔？青草植物應用專家「阿原YUAN」攜手台中沅豐模具工作坊鄭永斌師傅，以台灣僅存的傳統手工雕刻粿印技藝，精心打造2024年好圓滿中秋禮盒，圓滿獻禮價1380元。

本次中秋禮盒以「好圓滿」為主題，傳遞圓滿寓意，融合傳統節日與在地文化美學，首次推出兩款不同設計的燙金精美禮盒。分別是象徵阿原農場山林意象的「十分圓滿」禮盒，以及繽紛花朵圍繞著玉兔的「繁花似錦」禮盒。

禮盒內容物兩款相同，皆包含特製三色好圓滿皂串，寓意團聚的美滿與祝福，掛繩設計方便使用，更可掛置於衣櫥、車內作為擺飾。除了皂串，同步搭配三款特製造型手工皂，分為八方造型花朵皂，以及圓形月桃皂餅，雖然不可食用，但精美的外觀和靜置可長達三年的保存期限，預計成為另類送禮熱門。

▲阿原中秋推雙封面禮盒，圓滿獻禮價1380元，買就抽萬元購物金。（圖／品牌提供）
▲阿原中秋推雙封面禮盒，圓滿獻禮價1380元，買就抽萬元購物金。（圖／品牌提供）

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