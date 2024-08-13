特企／貓咪感染心絲蟲死亡率100%　獸醫呼籲：每月定期投藥是關鍵

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貓咪感染心絲蟲初期症狀不明顯，當未成熟的蟲體進入肺動脈系統，便會出現咳嗽、氣喘等症狀，翁浚岳獸醫師表示，貓咪的體型較小，少量的蟲體即可能出現嚴重的症狀，部分貓咪也可能會毫無預警的發生急症，例如：呼吸困難、腹式呼吸、精神委靡、虛弱，甚至直接猝死。由於現階段貓咪感染心絲蟲並不像狗狗已有藥物可以治療，因此呼籲飼主「預防勝於治療」，透過按時投予心絲蟲預防藥，減少感染機會更是關鍵。
翁浚岳獸醫師依據臨床觀察指出，定期為貓咪投藥物預防心絲蟲的飼主僅有10-15%，相較於狗飼主的預防行為明顯不足，有鑒於此，翁浚岳獸醫師深入了解貓飼主的預防觀念，多數認為貓咪足不出戶，遭受蚊蟲叮咬與感染心絲蟲的風險較低，因此無積極採取預防行為，然而事實上飼主每天上下班、進出門、開關窗等行為，都可能讓蚊蟲不知不覺進入家中，進而對貓咪造成傷害。
貓咪感染心絲蟲死亡率高 醫籲:定期驅蟲 守護貓咪健康
最後，翁浚岳獸醫師強調，並非所有帶有基因缺陷的貓咪用藥後都會出現神經問題，如過去長期使用藥物沒有出現任何症狀，仍建議可持續使用，降低心絲蟲感染機率，若有任何異狀發生，也請儘速與獸醫師反映，並進一步檢查問題發生可能因素，找到最合適的治療方針。翁浚岳獸醫師也呼籲，貓咪感染心絲蟲並無藥物可以有效治療，死亡率高達100%，因此，在經獸醫師的血檢與看診評估後，定期投予驅蟲藥物，才是守護貓咪的關鍵與重點。