特企／如何防止乳癌復發？帶你了解乳癌種類及預防好習慣！

特企／貓咪感染心絲蟲死亡率100%　獸醫呼籲：每月定期投藥是關鍵

▲針對心絲蟲的預防，現在都會採取外用、透過皮膚吸收的滴劑。（圖／台灣貓科醫學會提供）
▲針對心絲蟲的預防，現在都會採取外用、透過皮膚吸收的滴劑。（圖／台灣貓科醫學會提供）

本報訊

在臺灣，蚊蟲叮咬不僅是人類的煩惱，更是貓咪面臨的重大健康威脅，一旦感染心絲蟲，即可能增加休克、死亡風險。近日網路社群討論寵物驅蟲藥物聲量提高，並有許多飼主對於毛孩預防的觀念不足，對於驅蟲藥物引發的神經中毒、甚至死亡，感到恐慌、害怕，進而減少投藥動作，增加心絲蟲感染風險。心絲蟲預防已發展十年以上，目前市面上所有驅蟲藥物皆為巨環內酯類，主要因心絲蟲幼蟲對此成分感受性高，若每月持續使用，即可使第三期至第五期的幼蟲無法發展為成蟲，進而減少對貓咪的傷害。台灣貓科醫學會理事長 翁浚岳獸醫師提醒，儘管極少數基因有缺陷的貓咪，在使用這類藥物時，可能會產生神經中毒，但是基因變異的比例很低。另外帶有基因缺陷的貓咪，並不僅僅只對於心絲蟲預防藥有特殊反應，像是抗生素、黴菌藥物、腫瘤藥物等都有可能出現症狀，因此飼主在照護上需多加留意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
貓飼主驅蟲行為與觀念偏差 恐導致貓咪感染心絲蟲風險

貓咪感染心絲蟲初期症狀不明顯，當未成熟的蟲體進入肺動脈系統，便會出現咳嗽、氣喘等症狀，翁浚岳獸醫師表示，貓咪的體型較小，少量的蟲體即可能出現嚴重的症狀，部分貓咪也可能會毫無預警的發生急症，例如：呼吸困難、腹式呼吸、精神委靡、虛弱，甚至直接猝死。由於現階段貓咪感染心絲蟲並不像狗狗已有藥物可以治療，因此呼籲飼主「預防勝於治療」，透過按時投予心絲蟲預防藥，減少感染機會更是關鍵。
翁浚岳獸醫師依據臨床觀察指出，定期為貓咪投藥物預防心絲蟲的飼主僅有10-15%，相較於狗飼主的預防行為明顯不足，有鑒於此，翁浚岳獸醫師深入了解貓飼主的預防觀念，多數認為貓咪足不出戶，遭受蚊蟲叮咬與感染心絲蟲的風險較低，因此無積極採取預防行為，然而事實上飼主每天上下班、進出門、開關窗等行為，都可能讓蚊蟲不知不覺進入家中，進而對貓咪造成傷害。

貓咪感染心絲蟲死亡率高 醫籲:定期驅蟲 守護貓咪健康

最後，翁浚岳獸醫師強調，並非所有帶有基因缺陷的貓咪用藥後都會出現神經問題，如過去長期使用藥物沒有出現任何症狀，仍建議可持續使用，降低心絲蟲感染機率，若有任何異狀發生，也請儘速與獸醫師反映，並進一步檢查問題發生可能因素，找到最合適的治療方針。翁浚岳獸醫師也呼籲，貓咪感染心絲蟲並無藥物可以有效治療，死亡率高達100%，因此，在經獸醫師的血檢與看診評估後，定期投予驅蟲藥物，才是守護貓咪的關鍵與重點。

澳洲霹靂舞選手「鹹魚袋鼠舞」被笑爛！孫振霸氣挺：她很Hip-hop

比奧運買一送一便宜！必勝客「8大披薩199元」吃9天、達美樂殺4折

90歲阿公在家跌倒！雇主「想裝監視器」　看護秒爆怒：裝了一定告

Curry奧運射爛法國！地主國集體崩潰　麥當勞氣到想「下架1商品」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生