「3倍租金」逼走熱浪島蔬食餐廳　1個月沒人接盤！房東悄降30萬了

30歲公務員買房被逼「10萬加購1產品」放棄貸款　內行：水位滿了

▲近期不少人抱怨房貸變得愈來愈難貸了，也頻傳行員要求加購房貸壽險。（示意圖／NOWnews資料照）
▲近期不少人抱怨房貸變得愈來愈難貸了，也頻傳行員要求加購房貸壽險。（示意圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

銀行房貸拉警報！上月初開始，從行庫、大型民營率先拉緊房貸額度，愈來愈多買房者抱怨房貸變得愈來愈難貸。一名年紀不到30歲的公務員指自己到某公股銀行申請房貸，突被行員要求加保房貸壽險，費用約10萬元，他拒絕加保，卻被威脅要調整房貸條件，讓他原地放棄。貼文引發討論，釣出一票房貸族都說也被要求加保房貸壽險，內行揭真相是銀行房貸放款水位滿了

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原PO在Dcard上分享，指出自己是首購公教人員，到公股銀行申辦房貸，銀行提供「利率2.185%，可貸8成、30年」條件，他覺得滿意想送件時，卻突然被行員告知說要加保房貸壽險，費用約10萬元。他認為用不到而拒絕，行員卻說：「那要調整房貸的條件了！」不解問說：「房貸壽險有需要嗎？」

媽媽年初驟逝　房貸壽險獲100萬理賠

貼文引發討論，過來人揭媽媽年初突然離世，和媽媽交好的銀行員上香時，告知媽媽生前有保房貸壽險，可以理賠100萬，嘆說：「所以，這種東西真的是說不準到底有沒有用。」也有人建議，年紀愈輕保費愈便宜，如果沒有壽險，「我自己有保啦，1個月多付1000多而已」，其實保房貸壽險也不錯。

▲房貸,銀行。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲近期不少人向銀行申辦房貸，發生突被要求加購房貸壽險的情形。（示意圖／記者徐銘穗攝）
一堆人都說近期辦房貸都被推銷要加保房貸壽險，有人認為不想加保就換間銀行辦房貸。內行網友揭露，目前銀行水位都很滿，買房貸壽的利率和不買房貸壽的利率不同，「或許利息多繳的部分，都可以拿來繳保險了」，還得考量臨時換銀行，可能衍生送件撥款太慢，造成買賣違約遭沒收買房訂金的風險。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，已經很久沒聽到銀行房貸像現在這麼緊縮，主要原因可能與單筆房貸金額快速攀升有關係，2010年第1季平均房貸金額為542萬元，但今年第1季平均房貸金額已達977萬元，房貸金額相當於一件抵2010年的1.8件。

曾敬德強調，現在銀行放貸保守也出現一些過去罕見的狀況，包括可能本來有洽詢過的預售整批房貸，有些銀行現在不認當初條件，還有整批房貸只給部分名額，最後交屋客戶只能去找自己熟悉的銀行，建議購屋人要多問幾家銀行才較為保險。

▲網路銀行及農漁會等機構也有提供房貸業務，可以多比較哪家放款條件最好。（圖／記者徐銘穗攝）
▲銀行房貸放款趨保守，專家建議可多找幾家因應，農漁會等信用合作社也可申辦房貸。（示意圖／記者徐銘穗攝）
房貸壽險是什麼？有何保障？
房貸壽險是房貸族的專屬保險，只有房貸借款人才能保，假設交房貸期間不幸過世，指定為受益人的家屬就可獲得理賠，不怕因突然喪失家中經濟來源、無力繳房貸，而出現房子被法拍的情形。通常分平準型及遞減型，平準型保費較貴，但保障也相對較高；遞減型保費相對便宜，負擔較小。

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