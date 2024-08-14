30歲公務員買房被逼「10萬加購1產品」放棄貸款　內行：水位滿了

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媽媽年初驟逝 房貸壽險獲100萬理賠
貼文引發討論，過來人揭媽媽年初突然離世，和媽媽交好的銀行員上香時，告知媽媽生前有保房貸壽險，可以理賠100萬，嘆說：「所以，這種東西真的是說不準到底有沒有用。」也有人建議，年紀愈輕保費愈便宜，如果沒有壽險，「我自己有保啦，1個月多付1000多而已」，其實保房貸壽險也不錯。
一堆人都說近期辦房貸都被推銷要加保房貸壽險，有人認為不想加保就換間銀行辦房貸。內行網友揭露，目前銀行水位都很滿，買房貸壽的利率和不買房貸壽的利率不同，「或許利息多繳的部分，都可以拿來繳保險了」，還得考量臨時換銀行，可能衍生送件撥款太慢，造成買賣違約遭沒收買房訂金的風險。
對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，已經很久沒聽到銀行房貸像現在這麼緊縮，主要原因可能與單筆房貸金額快速攀升有關係，2010年第1季平均房貸金額為542萬元，但今年第1季平均房貸金額已達977萬元，房貸金額相當於一件抵2010年的1.8件。
曾敬德強調，現在銀行放貸保守也出現一些過去罕見的狀況，包括可能本來有洽詢過的預售整批房貸，有些銀行現在不認當初條件，還有整批房貸只給部分名額，最後交屋客戶只能去找自己熟悉的銀行，建議購屋人要多問幾家銀行才較為保險。
房貸壽險是什麼？有何保障？
房貸壽險是房貸族的專屬保險，只有房貸借款人才能保，假設交房貸期間不幸過世，指定為受益人的家屬就可獲得理賠，不怕因突然喪失家中經濟來源、無力繳房貸，而出現房子被法拍的情形。通常分平準型及遞減型，平準型保費較貴，但保障也相對較高；遞減型保費相對便宜，負擔較小。